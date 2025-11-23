聽新聞
0:00 / 0:00
高雄咖啡節搶先曝光 佛光山三好盃咖啡沖煮賽下月起報名
2025高雄咖啡節今天持續在高雄凹子底森林公園舉辦，不少市民趁假日品嘗精品咖啡與特色甜點。佛光山明年新春將舉辦「三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集」公益活動，這兩天在咖啡節中擺攤宣傳，預告下月將開放報名，廣邀全台咖啡達人到佛光山參與盛會。
高雄、屏東是南部重要咖啡產區，屏東面積237.84公頃、高雄面積近80公頃，其中高雄的栽種面積主要分布在茂林、桃源、那瑪夏三個原鄉地區。
高雄咖啡節邁入第二屆，今年安排金牌大師講座、咖啡體驗及食農教育等豐富活動，展現從產地到都會的多元咖啡產業風貌，現場咖啡香氣四溢，首日吸引逾3萬人參與。其中來自佛光山的法寶堂咖啡公益攤位很吸睛，吸引市長陳其邁及立委許智傑等人停下腳步拍照宣傳。
佛光山表示，為協助高屏地區優質小農推廣自產咖啡，法寶堂將於明年新春2月27日至3月1日（農曆大年十一至十三日）舉辦「2026第二屆三好盃咖啡沖煮賽暨佛光好事集-啡揚高屏・香聚三好」公益活動，下個月正式受理比賽報名，盼將高屏地區優質咖啡推向全世界。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言