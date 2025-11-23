高雄週末演唱會多 高捷：35萬人次創今年最高運量

快訊

中央社／ 高雄23日電

高雄週末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出。高雄捷運公司今天統計，昨天捷運運量高達35萬人次，是今年全年度最高運量；另外，輕軌也有5.4萬人次。

台灣成員周子瑜所屬的韓國女團TWICE週末在高雄國家體育場開唱，連2天一早都吸引大批粉絲排隊搶買周邊商品，捷運站也湧入人潮。此外，還有歌手伍佰、孫淑媚分別在高雄巨蛋及高雄流行音樂中心海音館演出，到處都吸引人潮。

高雄捷運公司今天公布統計數據表示，昨天捷運運量高達35萬人次、輕軌是5.4萬人次，而昨天捷運35萬人次的運量，是今年全年度最高運量，也是歷來單日運量第9名。高捷表示，前8名的數據幾乎都發生在跨年及農曆年間。

高雄捷運分析認為，上次繼韓國女團BLACKPINK粉紅應援奠基後，市府這次藍色應援更加成功，引起更多回響，也吸引更多除了買票進場粉絲及一般民眾、旅客在高雄各藍色應援點朝聖打卡。

此外，高雄週末同時還有多場市府大型活動如咖啡節、兒童彩繪輕軌等，以及其他如伍佰等演唱會同時進行，因而造就昨天捷運與輕軌高運量。

高雄捷運 輕軌 捷運公司

相關新聞

蓮池潭生態島烏龜無法登島攀浮木曬太陽 遊客嘆掃興

有70年歷史的蓮池潭春秋閣烏龜池，全盛期有5、600隻烏龜，後因龜池清潔不易，加上實施環境營造工程，觀光局徵求廟方同意，...

高雄蓮池潭龜池變生態島 龜影難尋

高雄市觀光局為改善蓮池潭環潭步道與人行交通安全，推動環境營造工程。近70年歷史、全盛時期有5、600隻烏龜的蓮池潭啟明堂...

觀察站／觀光熱度保溫 須兼顧生態、特色

高雄蓮池潭因龍虎塔與BLACKPINK效應揚名國際，提振觀光卻斷斷續續，龍虎塔先前因修繕關閉2年，重啟後好不容易盼回遊客...

國際志工日 媽媽帶動全家 助人為樂

新北共有2223支志工團隊、超過19萬名志工，是全國志工最多的城市，市長侯友宜昨國際志工日致意。金門也表揚績優志工，模範...

全台首輛兒少彩繪輕軌「童畫號」 今在高雄誕生

全台首創由兒少彩繪，並由兒童命名的輕軌列車，今天在高雄誕生，這列輕軌車列車命名為「童畫號」，即起全線行駛1個月，成為集結...

王偉忠監製舞台劇屏東勝利星村開演 觀眾邊吃辦桌邊看戲

沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」昨起一連兩晚在屏東勝利星村熱鬧辦桌，觀眾化身喜宴賓客，共同參與這場「村長嫁女兒」的大事，在...

