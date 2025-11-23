蓮池潭生態島烏龜無法登島攀浮木曬太陽 遊客嘆掃興

有70年歷史的蓮池潭春秋閣烏龜池，全盛期有5、600隻烏龜，後因龜池清潔不易，加上實施環境營造工程，觀光局徵求廟方同意，改在湖畔兩側設生態島，9月完工後島上有鳥禽棲息，但草堆卻讓烏龜無法攀爬、群聚，讓民代批評失觀光特色，觀光局指改建是參考生物學者建議，需要時間讓動物適應新環境。

高市觀光局去年辦理蓮池潭風景區環境營造工程，春秋閣龜池空間狹小，烏龜生活空間擁擠，徵求啟明堂廟方擲筊同意後，將數百隻烏龜移置蓮池潭南區水池，後參考生物學者建議，在南北兩側各營造一處生態龜島，提供烏龜和鳥禽自然上岸休息。

而蓮池潭近春秋閣的一株老榕樹樹根盤據護岸，如日本動漫「天空之城」的場景爆紅，一度因邊坡岸階工程施工打算打掉，在地方反對聲浪下才保留。

生態島9月完工後，不少遊客到蓮池潭觀光，發現根本看不到烏龜，帶妻小專程看烏龜的吳姓遊客說，兩個小島連烏龜影子都沒看到，只好敗興而歸；一對香港籍情侶檔慕名前來拍「天空之城樹」時驚訝地說「池水髒髒的，還有死魚」。

記者實地勘察，發現兩側生態島有階梯可供遊客休憩，但島上多數只有鵝、鴨及鳥類棲息，只有零星小烏龜因無法登島爬上浮木曬太陽，為防烏龜爬爬上馬路，池畔邊並設立「烏龜出沒減速慢行」告示牌。

高雄市議員陳玫娟日前到場會勘批評，生態島改建後成無意義土堆，不僅煞風景，因土堆種草，違背原先龜島石面供烏龜曬太陽的需求。陳建議官方應評估「烏龜圈圍」方案，讓烏龜群聚的「烏龜島」重拾特色。

高雄市城市森林協會理事長莊傑任指出，生態島外觀不佳，破壞湖面「水岸倒影」美感，島上覆草使烏龜無法上岸曬太陽，讓觀光特色消失；莊建議應可設小型循環烏龜池，控制烏龜數量避免過載，供烏龜出入與民眾觀賞的整合式設計。