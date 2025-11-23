馬光中醫集團第25間分院落腳高雄亞灣區 全預約制讓患者減少候診時間

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
亞灣馬光中醫診所首創全預約制模式，患者只需於預約前10分鐘報到，即可省去冗長的候診時間。圖／馬光中醫集團提供
亞灣馬光中醫診所首創全預約制模式，患者只需於預約前10分鐘報到，即可省去冗長的候診時間。圖／馬光中醫集團提供

光醫療網在高雄捷運三多商圈站旁新設的「亞灣馬光中醫診所」今天啟用，是馬光集團旗下第 25 家分院。新院以「日式侘寂美學」營造沉靜氛圍，讓患者在繁忙都市的一隅，能找到放鬆與調養的空間。 而全預約模式，更可減少病患冘長的候診時間。

亞洲新灣區近年吸引科技產業、商辦企業與創新團隊進駐，隨著產業加速發展，人口回流，醫療需求日益迫切。馬光醫療網旗下「亞灣馬光中醫診所」，選定落腳於亞灣區核心，象徵醫療機構正與城市經濟命脈共生。

馬光醫療網執行長黃福祥表示，診所的定位不再只是治療場域，而是生活品質的實際體現，新啟用的亞灣馬光中醫診所，空間設計上融入「日式侘寂美學」，在木質質感、柔和光影與簡約線條中，呈現自然寧靜氛圍。這樣的設計，在商業著稱的三多商圈形成對比，讓患者能找到真正放鬆與調養的空間場域。

黃福祥表示，未來亞灣馬光中醫診所會透過軟硬體資源與活動參與，成為苓雅區居民與上班族的健康據點。無論是日常調理、疾病看診或是參與社區健康推廣，都能獲得專業與關懷的服務。其中「全預約模式」，患者只需於預約前10分鐘報到即可，能省去冗長的候診時間。

此外每間院所皆配有專屬CRM顧客關係服務專員，主動關心患者需求及引導動線，黃保祥表示，精緻的醫療服務，能提供如同親友般的貼心照護，讓患者獲得更多心理支持與安心感。

亞灣馬光中醫診所融入日本侘寂美學空間設計，展現中醫新樣貌。圖／馬光中醫集團提供
亞灣馬光中醫診所融入日本侘寂美學空間設計，展現中醫新樣貌。圖／馬光中醫集團提供

