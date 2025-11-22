全台首輛兒少彩繪輕軌「童畫號」 今在高雄誕生

全台首創由兒少彩繪，並由兒童命名的輕軌列車，今天在高雄誕生，這列輕軌車列車命名為「童畫號」，即起全線行駛1個月，成為集結孩子畫作的「移動美術館」。

彩繪活動由「還我特色公園行動聯盟」（特公盟）攜手高雄捷運局主辦，由兒童、青少年發揮創意，在五列車廂上彩繪，孩子創作時不時夾雜嬉鬧笑語，讓輕軌龍華國小站化身最熱鬧的戶外畫室。

高雄市長陳其邁、議長康裕成專程出席活動，見證首輛由高雄市兒少彩繪的輕軌誕生，陳其邁稱讚特公盟長期深耕兒童遊戲權與表意權，推動全台超過500座特色公園改造，替孩子們爭取更友善的城市空間。今天的成果，就是高雄落實「聯合國兒童權利公約」的最好體現。

這輛彩繪列車正式命名為「童畫號」，高捷公司董事長楊岳崑指彩繪完成的輕軌列車，活動結束後會立即投入營運，讓孩童們的創意作品在高雄自在奔馳。