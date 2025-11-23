快訊

觀察站／觀光熱度保溫 須兼顧生態、特色

聯合報／ 本報記者石秀華

高雄蓮池潭因龍虎塔與BLACKPINK效應揚名國際，提振觀光卻斷斷續續，龍虎塔先前因修繕關閉2年，重啟後好不容易盼回遊客，又因修涵管封路；另烏龜池改成生態島後，看不到烏龜群聚、棲息，遊客大失所望。觀光若不與生態、地方特色並行，國際知名度也恐會曇花一現。

蓮池潭湖畔周圍廟宇林立，過去以獨特建築的龍虎塔、矗立湖中、高72公尺的東南亞最高水上神像「北極玄天上帝」、數百隻烏龜群聚的啟明堂龜池，與湖光山色的美景，深受遊客喜愛，曾被CNN推薦為必訪景點。

但為提振觀光推動的環境改造工程，卻讓蓮池潭風景區痛失既有特色，陷入觀光地位不保境地，始料未及。

啟明堂烏龜池是蓮池潭最受親子歡迎的一大特色，全盛時期有5、600隻烏龜群聚，但鑑於龜池清洗不易，加上配合蓮池潭整體改造，廟方同意改建生態島移置龜群，不料反而不利烏龜棲息。

民代會勘，發現不僅龜池沒烏龜，蓮池潭沒蓮花，名實不符，且工程收尾不善，水池管線外露，遊客中心地面一堆菸蒂。鄰近的物產館封館也改造龜速，觀光吸引力大幅下滑。

蓮池潭失去應有特色，若不想方設法徹底改善，單靠CNN和南韓天團加持，恐非發展觀光長久之計。

