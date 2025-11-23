高雄蓮池潭龜池變生態島 龜影難尋

高雄市觀光局為改善蓮池潭環潭步道與人行交通安全，推動環境營造工程。近70年歷史、全盛時期有5、600隻烏龜的蓮池潭啟明堂烏龜池，原吸引遊客搶拍，但配合改造後的生態島卻因土堆種草讓無法烏龜爬上去曬太陽、群聚，遭批大殺風景，痛失觀光特色。

啟明堂烏龜池清潔不易，加上蓮池潭進行環境營造工程，觀光局徵求廟方同意後，改在湖畔兩側設生態島，不料今年9月完工，生態島吸引鳥禽棲息，島上草堆卻讓烏龜卻步。另外，近春秋閣一株盤根錯節的老榕樹，因酷似日本動漫「天空之城」場景暴紅，卻一度因邊坡岸階工程差點被打掉，幸好在地方人士反對下保留，但一對香港籍情侶慕名前來，卻發現「池水髒髒的，還有死魚」。

觀光局解釋，生態島改建是參考生物學者建議，需要時間讓動物適應新環境。目前島上已可看到烏龜曬太陽，也有鴨子等鳥禽棲息共生。至於遊客反映水質髒，經水利局監測及檢測結果，龜類棲息環境均屬正常，每天也加強環境維護，並持續觀察與評估。

蓮池潭風景區環境營造工程於去年啟動，生態島完工後，不少遊客反映到蓮池潭觀光卻看不到烏龜！帶妻小專程看烏龜的吳姓遊客說，兩個小島連烏龜影子都沒看到，只好敗興而歸。記者現勘，發現生態島有階梯供遊客休憩，池畔邊還設立「烏龜出沒減速慢行」告示牌。但島上只有鵝、鴨及鳥類棲息，小烏龜無法登島，只能爬上浮木曬太陽。

議員陳玫娟日前會勘，指生態島改建後變成土堆很殺風景，且土堆上種草也違背供烏龜曬太陽的需求，建議官方評估「烏龜圈圍」方案，讓烏龜群聚，重拾特色。