國際志工日 媽媽帶動全家 助人為樂

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／連線報導
金門模範志願服務家庭鄭却（右三）、黃碧英（右二）夫妻與兒子黃鄭倫（右一）一起投入志願服務。記者蔡家蓁／攝影
金門模範志願服務家庭鄭却（右三）、黃碧英（右二）夫妻與兒子黃鄭倫（右一）一起投入志願服務。記者蔡家蓁／攝影

新北共有2223支志工團隊、超過19萬名志工，是全國志工最多的城市，市長侯友宜昨國際志工日致意。金門也表揚績優志工，模範志願服務家庭鄭却、黃碧英夫妻與兒子黃鄭倫，一家三口默默付出，互相補位。

新北65歲以上長者逾79萬人，占比近兩成，市府推動高齡友善政策，同時鼓勵長者走出門投入志願服務，並透過「多元志工」政策發展兒少、青年、家庭、男性與企業志工，串連公私部門資源，讓各年齡層皆能參與。

侯友宜表示，新北志工隊伍龐大、能量強，是支撐城市運作的重要力量，不論是交通導護、社區關懷、社福據點等都能看見志工投入。

新北市志願服務協會前任理事長劉素枝當志工近30年，目前固定在社福中心值班，並擔任法院公證處志工，丈夫也一起投入志願服務。她曾協助一名嬰兒送醫及安置，也曾陪伴中風、獨居的阿伯，她說，這些跨越陌生的信任是支撐她最大動力。

金門縣副縣長李文良昨表揚績優志工團隊、模範志願服務家庭，黃碧英多年來擔任社區志工隊長，也是環保局，產發處志工隊，不論清潔維護、資源回收、長者關懷或社區大小活動，總是第一個到、最後一個離開。鄭却被她的熱情感染，也踏進志工行列。兒子黃鄭倫則是「水電幫手」，從修燈泡到處理緊急線路都義不容辭。

