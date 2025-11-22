快訊

不斷更新／范冰冰奪影后！隔空看直播哽咽洩心聲 金馬62得獎名單看這

一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸

美國爆首例！人類感染禽流感H5N5病毒亡 患者飼養家禽疑曾接觸野鳥

聽新聞
0:00 / 0:00

王偉忠監製舞台劇屏東勝利星村開演 觀眾邊吃辦桌邊看戲

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」，昨日與今日連續兩天晚間在屏東勝利星村熱鬧開演。記者潘奕言／攝影
沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」，昨日與今日連續兩天晚間在屏東勝利星村熱鬧開演。記者潘奕言／攝影

沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」昨起一連兩晚在屏東勝利星村熱鬧辦桌，觀眾化身喜宴賓客，共同參與這場「村長嫁女兒」的大事，在笑聲與感動交織的情境中，體驗眷村的人情溫度與生活記憶。

「星村有喜事」由王偉忠監製，演員包含岑永康、周定緯、羅美玲、那祈、黃云歆等人，結合多名特技演員及專業舞者演出。以舞台劇搭配傳統辦桌，兩天共席開32桌，吸引3000人次參與，觀眾邊吃辦桌邊看戲，彷彿穿越時空回到80年代的眷村婚禮現場。

故講述村長老王嫁女兒，在村子廣場搭舞台辦桌，舉行婚禮，滿懷著不捨的心情送愛女佳佳風光出嫁。婚宴上，康樂隊老戰友難得重聚，帶來雜耍與魔術表演，村長夫人則高歌黃梅調與西洋金曲，新娘也開心獻唱，新郎則大展技藝，展現眷村濃厚的人情味與跨世代情感。

辦桌席則與屏東勝利星村店家合作，包括招牌醬鴨、東坡肉等眷村經典菜色，一推出就秒殺，不少民眾要求再加桌；現場也提供小米吉納福及綠豆蒜讓一般席觀眾享用。

屏東縣長周春米也驚喜出場客串新娘的姑姑，向新人表達祝福，讓全場歡笑聲不斷。參與民眾說，「好像參加一場真實的婚宴」、「沒看過這樣的舞台劇」、「期待每年都有眷村舞台劇」、「希望明年辦桌席能增加數量」。

沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」，昨日與今日連續兩天晚間在屏東勝利星村熱鬧開演。記者潘奕言／攝影
沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」，昨日與今日連續兩天晚間在屏東勝利星村熱鬧開演。記者潘奕言／攝影
沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」，昨日與今日連續兩天晚間在屏東勝利星村熱鬧開演，觀眾邊吃辦桌邊看戲。記者潘奕言／攝影
沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」，昨日與今日連續兩天晚間在屏東勝利星村熱鬧開演，觀眾邊吃辦桌邊看戲。記者潘奕言／攝影

眷村 辦桌 舞台 王偉忠 勝利星村 周春米

延伸閱讀

許瑋甯曝邱澤求婚細節！ 甜讚老公變「夢幻爸爸」愛溢滿出來

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

獨／「飛鷹三姝」合體3缺1 方文琳、裘海正親密貼臉「偷聊男友」

陶大偉走了13年 王偉忠曝他病榻上在意「這1點」嘆：就是明星

相關新聞

王偉忠監製舞台劇屏東勝利星村開演 觀眾邊吃辦桌邊看戲

沉浸式眷村舞台劇「星村有喜事」昨起一連兩晚在屏東勝利星村熱鬧辦桌，觀眾化身喜宴賓客，共同參與這場「村長嫁女兒」的大事，在...

浯島文學獎22屆頒獎 今年國際投稿踴躍首增劇本創作組獎項

第22屆浯島文學獎頒獎典禮今日上午在昇恆昌金湖飯店舉行，今年也與國史館台灣文獻館合作進行獲獎書刊表揚，海內外創作者與金門...

從媽媽帶頭到全家投入！金門最暖家庭登上國際志工表揚大會

金門縣慶祝2025年國際志工日表揚大會今天上午在社會福利館登場，縣府頒獎肯定17個績優志工團隊、271位志工與1組模範志...

屏東檸檬價格大漲防宵小 警方「護檸專案」連空拍機都出動

近期是屏東檸檬的產季，今年入冬後檸檬價格節節上漲，由一斤20、30元來到最高78元，引起不少宵小覬覦。為了保護農民的心血...

不只送暖更教節電！台電金門區處年終走訪弱勢 暖心關懷行動

歲末年終，台電金門區處今天由處長顏國俊率領同仁，走訪松柏園、福田家園與身心障礙者家長協進會等社福機構，並前往急難戶、低收...

影／恆春民謠專輯「春城小唱」發行 曹雅雯、戴曉君演唱聽眾驚豔

恆春建城150周年紀念專輯「春城小唱」歷時近一年籌備與錄製，今天發行。專輯共挑選6首民謠，今天在屏東演藝廳實驗劇場發表會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。