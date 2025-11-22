浯島文學獎22屆頒獎 今年國際投稿踴躍首增劇本創作組獎項

第22屆浯島文學獎頒獎典禮今日上午在昇恆昌金湖飯店舉行，今年也與國史館台灣文獻館合作進行獲獎書刊表揚，海內外創作者與金門藝文界齊聚一堂，場面隆重。值得一提的是，今年首度增設「劇本創作組」，拓展文學表現形式；而得獎「熟面孔」陳慶瀚更一口氣抱回散文組、新詩組優等獎，成為典禮焦點。

今天典禮以金門絃樂室內樂團演奏揭開序幕，現場洋溢溫暖的島嶼風土氛圍，金門縣副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、文化局長陳榮昌、文化局副局長洪蘋萱與睿友文學館館長陳長慶均到場祝賀。

副縣長李文良致詞時表示，浯島文學獎已邁入第22屆，持續吸引創作者用文字書寫金門。他笑說自己雖愛文學，「但到現在一篇都還沒寫出來」，引來現場一陣會心笑聲。他也分享「紅一小男孩」故事，說是自己孩子搭乘紅色一號公車的趣味故事，強調故事能串起島民共同記憶，也能產生情感連結，「這正是文學最迷人的力量」。他並指出，本屆徵件不乏新加坡、印尼等海外投稿，「浯島文學獎正在往國際化邁進」。

文化局長陳榮昌指出，今年首度增設「劇本創作組」，期盼讓文學呈現更多元樣貌，他也感謝文史工作者長期田野努力，「這些研究是金門文學的根」，並透露文化局明年將推動寫作班、閱讀園地、出版補助等計畫，讓文學扎根更深，培養更多新世代創作者。

評審代表亦分享評選觀察，小說組評審吳鈞堯說，今年參賽作品題材多元，從家族記憶、戰地故事到地方風土皆具水準；散文組評審盧美杏指出，作品深具情感與地方觀察，呈現金門細膩的文化紋理；新詩組評審張國治認為詩作語言有力，展現豐富想像；劇本組評審林黛琿則讚嘆作品兼具戲劇張力與地方感，顯見舞台轉化潛力。

據了解，今年獲獎名單亮點眾多，短篇小說組得獎及作品:優等獎 陳茂賢《土風時代》、張英珉《分手信》各獲得獎金新台幣8萬元;佳作獎 盧韋志《在鱉離岸之時》、潘榮飲《老士官長與我與海與湖》各獲得獎金5萬元。

散文創作組得獎及作品:首獎 羅邦《飲酒者的遺言》獲得獎金新台幣10萬元；優等獎陳慶瀚《閱讀一本島嶼書》、楊忠彬《鱟浦》各獲得獎金5萬元;佳作獎 許維民《相片人生》、許庭雲《坑道無光》各獲得獎金3萬元。

新詩組得獎及作品：首獎 丁威仁《肉身的波紋-寫在金湖鎮特約茶室展示館》獲得獎金新台幣5萬元；優等獎 陳慶瀚《金沙溪》、鄭芳均《一帖草本記憶一記訪存德中藥房》各獲得獎金新台幣3萬元；佳作獎 蔡凱文《未竟的方志一寫給金門的海岸》、蔡宜勳《大灶聊》獲得獎金2萬元。

劇本創作組得獎及作品:優等獎 鄭委晉《誰仍在浯島輸血?詩魔未竟之詩》獲得獎金新台幣5萬元；佳作獎《島主》獲得獎金3萬元。

此外，國史館台灣文獻館獲獎的部分，包括地方志書優等獎：金門村史計有6件作品，包括:薛素蓮、薛素瓊～「金門第一僑郷《珠山》」。陳國增～「塔后村史:赤山風雲再起」、蔡流冰/林本源、李金輝～「蔡厝民享」。戴德愿、戴克銘、王宏男～「小西門村史-古礐今觀」、王振漢～「官道.古橋.鹽埕《中蘭村史》」。林怡種～「史前之村-蚵殼墩村史」等。推廣性文獻書刊有：林馬騰《烈火餘燼：戰地政務歲月》、林麗寬/楊易淳/楊天厚《金門采風3:研討會論文集》、陳成基《僑匯對金門之影響》,亦於典禮中一併接受表揚。所有得獎作品已集結成《第22屆浯島文學獎得獎作品合輯》，可於各大書店及金門縣內展售點購得，也能至圖書館借閱。