月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇

日前高雄市近半年連續爆出多起嚴重環境破壞事件，引發外界關注。國民黨立委陳菁徽針對市府作為提出質疑，卻遭高雄市政府提告。由泛藍議員組成的新藍圖連線批評，高雄市長陳其邁除了震怒不願解決環境問題，還選擇司法濫訴，真是令人痛心，並要求敗訴就永遠退出政壇。

新北市議員陳偉杰指出，陳菁徽的評論均來自公開資訊，符合民意代表監督政府的職責，並無不實指控。「月世界垃圾山」案的主嫌、前里長李有財，已被檢調明確認定為民進黨籍，其過去公開在社群平台張貼與陳其邁的文宣與合照，也引發市民質疑兩人是否存在政治連結。

陳偉杰強調，市府不先查違法廠商，反而先告民代，真是威權心態一言堂的惡例，未來若是司法敗訴，陳市長只剩永遠退出政壇以示負責這條路，也呼籲更多愛高雄的陳菁徽們一起站出來譴責當權者。

桃園市議員張碩芳強調，監督政府是人民付託的職權，不應被行政機關視為敵意。市府應將重心放在查明垃圾濫倒、檢討環境治理問題，而不是把公帑浪費在提告提出質疑的民代。民進黨高雄市黨部在事發後第一時間將李有財開除黨籍，這項動作恰恰證明了黨內對其行為的認定與切割，反而更凸顯李某過去政治活動與民進黨的關聯千絲萬縷。

新北市議員蔡淑君說，力挺陳菁徽揭露公共議題，並呼籲市府不要用法律手段製造寒蟬效應。強調高雄市民期待的是政府解決問題，而不是解決提出問題的人。市府應回到專業、回到治理本質，專注處理廢棄物濫倒、強化環境監管，而不是以提告方式模糊焦點。並重申對民意代表採取司法行動，已引起社會高度關注，市府應慎重考量公帑用途與行政示範效果，以回應市民期待。