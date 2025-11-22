從媽媽帶頭到全家投入！金門最暖家庭登上國際志工表揚大會

金門縣慶祝2025年國際志工日表揚大會今天上午在社會福利館登場，縣府頒獎肯定17個績優志工團隊、271位志工與1組模範志願服務家庭，今年最受矚目的焦點，是來自金湖鎮下莊的模範志願服務家庭—鄭却、黃碧英夫妻與兒子黃鄭倫，一家三口合力投入志願服務，以默默的付出與踏實的行動，展現金門在地最純粹的溫暖力量。

黃碧英多年來擔任社區志工隊長，也是環保局，產發處志工隊，她是社區裡出了名的「行動派」，不論清潔維護、資源回收、長者關懷或社區大小活動，她總是第一個到、最後一個離開。鄭却原本在一旁默默支持，看著妻子忙進忙出，也被她的熱情感染，乾脆一腳踏進志工行列，更成為社區農場的主要維護者，帶著隊員整理作物、管理場地，把社區農場打理得生意盎然，所有的作物也作為社區供餐使用。

而他們的兒子黃鄭倫，是社區內年輕力壯、手藝又好的「水電幫手」，從修燈泡到處理緊急線路，他總是義不容辭；社區植栽、環境整備、修繕雜務，也經常能看見他彎著腰、揮著汗的身影。一家人分工合作、互相補位，讓志工成為日常生活的一部分，也讓社區居民打從心底佩服。

今年的表揚典禮由副縣長李文良與多位鄉鎮長與縣府主管一同出席，他代表縣長陳福海致意表示，金門志工近年愈來愈多銀髮族加入，許多長者退休後不向生活妥協，反而走入社區「初老服務老老」，用親切與專業帶來溫暖。鄭却一家三口，就是金門最典型的縮影，把生活過成服務，把服務活成價值。

李文良指出，志願服務不只是付出，也能「福付自己」，走入人群、參與志工，能帶來健康、自信與存在感，更能把助人精神帶進家庭。他也勉勵更多家庭一起加入，讓志工文化從個人擴展到家庭，成為金門真正的社會力量。