屏東檸檬價格大漲防宵小 警方「護檸專案」連空拍機都出動

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
近期屏東檸檬價格節節上漲，里港警分局21日起實施為期1個月的「護檸專案」，並運用空拍機查察。圖／警方提供
近期是屏東檸檬的產季，今年入冬後檸檬價格節節上漲，由一斤20、30元來到最高78元，引起不少宵小覬覦。為了保護農民的心血，防制農民的檸檬、農機具遭竊，里港警分局21日起實施為期1個月的「護檸專案」，宣示保護農民決心。

屏東檸檬種植面積約1900公頃，為全台第一大產區，其中以九如鄉種植面積最廣、產量最多，稱為「檸檬之鄉」，另外鹽埔、高樹等鄉也有大面積栽植。今年入冬以來檸檬價格居高不下，有些果園位於馬路旁，採摘且載運方便，農民只能住在農寮徹夜守護。

里港警分局因此規畫為期1個月的護檸專案，21日晚間舉行戶外勤教，集結警力12名、警車5輛，針對10處重點栽植區域及工寮加強巡邏，後續將以區域聯巡、設置臨時巡邏箱增加巡邏班次，結合民力共同巡守。

警方也運用無人機巡視偏僻農路、工寮，查察可疑人車，並提醒農民應強化監控、照明等防竊作為並提高警覺。警分局長邱逸樵表示，會視執行情形及成效滾動檢討，後續也會針對蜜棗、香蕉、芭樂、蓮霧等農產品調整護農勤務。

