月世界垃圾山延燒 藍委爆陳其邁力挺環境殺手 高市府控抹黑提告

高雄月世界地景非法棄置垃圾連環爆，國民黨立委陳菁徽今晚臉書發文，指控這起案件幕後主事者，正是市長陳其邁曾力挺的民進黨市議員參選人李姓男子，更諷「真正的自倒自演」；高市府強硬反擊，痛斥栽贓嫁禍惡質抹黑並提告。

陳菁徽貼文中直言，數十噸躺在月世界山坡地高達5層樓惡臭垃圾，這已經不知道是第幾次，高雄出現如此誇張、環境被破壞的案件，高市府處理的SOP只有一個「市長震怒」。

陳菁徽指出，這次傾倒垃圾的幕後首腦，是曾代表民進黨參選市議員的李有財，還與陳其邁合照，諷刺的是，李男曾以環境工程為選舉主打，原來是在大自然中做違法勾當的工程，質疑陳其邁挺傾倒垃圾的環境殺手。

對此，高市府回應，該相片為2021年為李姓男子在網路取得後擅自合成，未經市長同意，陳其邁與李姓男子毫無往來，嚴厲譴責陳菁徽立委栽贓嫁禍的惡質抹黑。

市府表示，經瞭解，李男本來是國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭國民黨開除，才改以無黨籍參選。

陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬貸。對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。

民進黨高雄市黨部隨後也發聲明，將李男開除黨籍。市黨部說明，現任岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，黨部已完成初步查證。

市黨部說，李有財過去為中國國民黨籍，遭開除後加入本黨，李男2022年參與岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。