快訊

居民隱憂終爆發…台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救

警察突登門！日本音樂人大陸演出全遭取消 觀眾憤怒高喊「退錢」

月世界遭棄置垃圾…陳菁徽指陳其邁曾挺涉案里長 高市府斥抹黑

中央社／ 高雄21日電
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照

高雄月世界遭棄置大量垃圾，國民黨立委陳菁徽貼文表示，陳其邁過去曾力挺涉案的岡山區碧紅里長李有財。高市府表示，陳其邁與李有財無往來，譴責惡質抹黑將提告。

月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報，經橋檢偵辦，日前聲押蘇姓現場監控人員獲准，近日分別再聲押岡山區碧紅里長李有財父子及施姓司機等3人。

陳菁徽今天在臉書（Facebook）貼出一張李有財過去參選市議員的宣傳照，上面有李有財與陳其邁半身照，及民進黨黨徽。

陳菁徽表示，這次傾倒垃圾的幕後首腦李有財是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人，「合照的場所不只有陳其邁，在其他民進黨委員、政治人物的場合上，這位傾倒垃圾的環境殺手，都共襄盛舉綠營活動，與綠營政治人物和樂融融。」

高雄市政府今天晚間透過文字訊息表示，嚴厲譴責陳菁徽惡意栽贓的抹黑，此案目前由檢調偵辦中，經查證陳菁徽所貼相片是李有財2021年於網路取得後擅自合成，並未經陳其邁本人同意，陳其邁與李有財也沒有往來。

陳其邁強調，無論違法傾倒垃圾的業者是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳其邁為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為的惡劣言論，已嚴重損害名譽，將依法提告以守護清譽。

高市府說明，經瞭解，李有財本來是國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭國民黨開除，才改以無黨籍參選。

民進黨高雄市黨部透過聲明表示，經初步查證，李有財過去為中國國民黨籍，遭開除後加入民進黨。李有財2022年參與民進黨內岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉以無黨籍身分參選里長。

民進黨高雄市黨部指出，李有財涉案內容已嚴重違反黨內紀律與價值，將依規定予以開除黨籍處分。

陳其邁 民進黨 陳菁徽 月世界

延伸閱讀

普發一萬 高雄市農曆年前將推活動促消費

影／日相「台灣有事」掀波 陳其邁：高市挺高市、理所當然

影／普發一萬領了沒？陳其邁「還沒，領到捐出去」

垃圾山連環爆...議員批高雄變垃圾終結站 陳其邁：一個都跑不掉！

相關新聞

影／恆春民謠專輯「春城小唱」發行 曹雅雯、戴曉君演唱聽眾驚豔

恆春建城150周年紀念專輯「春城小唱」歷時近一年籌備與錄製，今天發行。專輯共挑選6首民謠，今天在屏東演藝廳實驗劇場發表會...

月世界垃圾山延燒 藍委爆陳其邁力挺環境殺手 高市府控抹黑提告

高雄月世界地景非法棄置垃圾連環爆，國民黨立委陳菁徽今晚臉書發文，指控這起案件幕後主事者，正是市長陳其邁曾力挺的民進黨市議...

不只送暖更教節電！台電金門區處年終走訪弱勢 暖心關懷行動

歲末年終，台電金門區處今天由處長顏國俊率領同仁，走訪松柏園、福田家園與身心障礙者家長協進會等社福機構，並前往急難戶、低收...

四重溪溫泉季今開跑 大台南國際旅展屏東館吉祥物宣傳

屏東縣政府以「恆春建城150周年」為主題參加今年大台南國際旅展，宣傳「四重溪溫泉季」等活動，邀請全國民眾一起到屏東遊玩，...

善心人士助金門！25 組「救命安妮」進駐消防局強化急救量能

金門基層緊急救護教育再升級！15 位來自不同領域的善心人士共同捐贈「簡易型 QCPR 成人半身安妮」心肺復甦訓練模型與訓...

金門縣府推住宅冷氣大清潔補貼 補助1500元限量500台

你是否常覺得冷氣不涼、吹風帶異味，天氣轉涼現在正是動手清洗的最佳時機。金門縣政府推出「114年空調設備清洗保養補助計畫」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。