快訊

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

不只送暖更教節電！台電金門區處年終走訪弱勢 暖心關懷行動

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
歲末年終，台電金門區處今天由處長顏國俊率領同仁，走訪松柏園等社福機構，關懷弱勢長者，並送上慰問金與生活所需物資，展現台電回饋鄉里、關懷弱勢族群的心意。圖／台電金門區處提供
歲末年終，台電金門區處今天由處長顏國俊率領同仁，走訪松柏園等社福機構，關懷弱勢長者，並送上慰問金與生活所需物資，展現台電回饋鄉里、關懷弱勢族群的心意。圖／台電金門區處提供

歲末年終，台電金門區處今天由處長顏國俊率領同仁，走訪松柏園、福田家園與身心障礙者家長協進會等社福機構，並前往急難戶、低收入戶及弱勢長者家庭關懷訪視，送上總計12萬元慰問金與生活所需物資，展現台電回饋鄉里、關懷弱勢族群的心意，頗受肯定。

顏國俊表示，台電作為國營事業的一份子，長期以來將回饋地方、照顧弱勢視為責任。他指出，每年歲末台電都會主動走進社區，了解弱勢家庭面臨的困境，今年也不例外，希望在最需要的時刻，陪伴鄉親跨過難關。

今年的關懷行動中，台電除致贈縣身心障礙者家長協會、福田家園、松柏園等團體各2萬元慰問金外，也探訪5戶急難家庭，各發放6千元；另有5戶低收入戶與老人、身心障礙家庭各5戶，均獲得2千元慰問金。過程中，服務團隊也逐戶提醒用電安全、宣導節電觀念，包含節能標章、能源效率分級等資訊，盼讓家庭能在兼顧安全的前提下減輕電費負擔。

「有些鄉親遇到變故，讓生活頓時陷入困境，這正是我們應該伸出援手的時候。」顏國俊說，希望透過台電的善舉拋磚引玉，讓更多企業與民眾加入助弱勢行列，共同營造溫暖與互助的社會。

隨著年關將近，金門社會處處洋溢祝福與關懷。台電金門區處的行動，讓弱勢家庭在寒冬中感受到紮實的支持，也讓地方看見公共企業在地深耕的力量。

台電金門區處今天由處長顏國俊率領同仁，走訪身心障礙者家長協進會等社福機構關懷訪視，展現台電回饋鄉里、關懷弱勢族群的心意，頗受肯定。圖／台電金門區處提供
台電金門區處今天由處長顏國俊率領同仁，走訪身心障礙者家長協進會等社福機構關懷訪視，展現台電回饋鄉里、關懷弱勢族群的心意，頗受肯定。圖／台電金門區處提供

台電 金門 低收入戶

延伸閱讀

金門檢警破獲跨縣市性交易網 初估獲利破千萬主嫌羈押禁見

黑豹旗／金門農工闖16強寫隊史新猷 教練：留鄉也能被看見

陳玉珍籲院版財劃法納入2.5%統籌稅款 提升金馬自主財政

中日關係緊張來試探？陸海警一天兩度闖金門海域 測試我海巡反應

相關新聞

影／恆春民謠專輯「春城小唱」發行 曹雅雯、戴曉君演唱聽眾驚豔

恆春建城150周年紀念專輯「春城小唱」歷時近一年籌備與錄製，今天發行。專輯共挑選6首民謠，今天在屏東演藝廳實驗劇場發表會...

不只送暖更教節電！台電金門區處年終走訪弱勢 暖心關懷行動

歲末年終，台電金門區處今天由處長顏國俊率領同仁，走訪松柏園、福田家園與身心障礙者家長協進會等社福機構，並前往急難戶、低收...

四重溪溫泉季今開跑 大台南國際旅展屏東館吉祥物宣傳

屏東縣政府以「恆春建城150周年」為主題參加今年大台南國際旅展，宣傳「四重溪溫泉季」等活動，邀請全國民眾一起到屏東遊玩，...

善心人士助金門！25 組「救命安妮」進駐消防局強化急救量能

金門基層緊急救護教育再升級！15 位來自不同領域的善心人士共同捐贈「簡易型 QCPR 成人半身安妮」心肺復甦訓練模型與訓...

金門縣府推住宅冷氣大清潔補貼 補助1500元限量500台

你是否常覺得冷氣不涼、吹風帶異味，天氣轉涼現在正是動手清洗的最佳時機。金門縣政府推出「114年空調設備清洗保養補助計畫」...

南高屏澎組「跨縣市觀光圈」 7綠委推組隊赴國際旅展、南台灣好玩卡

為推動南台灣區域經濟共榮發展，七名民進黨立委聯合提觀光規畫，將範圍除南高屏，也延伸到澎湖地區，在目前基礎下，爭取中央支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。