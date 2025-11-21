不只送暖更教節電！台電金門區處年終走訪弱勢 暖心關懷行動

歲末年終，台電金門區處今天由處長顏國俊率領同仁，走訪松柏園、福田家園與身心障礙者家長協進會等社福機構，並前往急難戶、低收入戶及弱勢長者家庭關懷訪視，送上總計12萬元慰問金與生活所需物資，展現台電回饋鄉里、關懷弱勢族群的心意，頗受肯定。

顏國俊表示，台電作為國營事業的一份子，長期以來將回饋地方、照顧弱勢視為責任。他指出，每年歲末台電都會主動走進社區，了解弱勢家庭面臨的困境，今年也不例外，希望在最需要的時刻，陪伴鄉親跨過難關。

今年的關懷行動中，台電除致贈縣身心障礙者家長協會、福田家園、松柏園等團體各2萬元慰問金外，也探訪5戶急難家庭，各發放6千元；另有5戶低收入戶與老人、身心障礙家庭各5戶，均獲得2千元慰問金。過程中，服務團隊也逐戶提醒用電安全、宣導節電觀念，包含節能標章、能源效率分級等資訊，盼讓家庭能在兼顧安全的前提下減輕電費負擔。

「有些鄉親遇到變故，讓生活頓時陷入困境，這正是我們應該伸出援手的時候。」顏國俊說，希望透過台電的善舉拋磚引玉，讓更多企業與民眾加入助弱勢行列，共同營造溫暖與互助的社會。