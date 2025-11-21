影／恆春民謠專輯「春城小唱」發行 曹雅雯、戴曉君演唱聽眾驚豔

恆春建城150周年紀念專輯「春城小唱」歷時近一年籌備與錄製，今天發行。專輯共挑選6首民謠，今天在屏東演藝廳實驗劇場發表會上，邀請金曲獎得主曹雅雯、戴曉君演唱兩首曲目，讓聽眾陶醉不已。

「春城小唱」由金曲獎製作人李欣芸統籌製作，邀集恆春及滿州地區民謠保存者吳登榮、黃却銀、陳慶松、張碧英、張錦桂，及藝生謝徐鳳玉、潘宥任共同錄製；並邀請台灣民謠大師陳明章、金曲歌手桑布伊、曹雅雯、戴曉君等人合作，含金量十足。

專輯挑選了6首民謠，以傳藝師與藝生演唱及全新編曲版本並行呈現。桑布伊以悠揚歌聲唱出「思想起」的鄉愁；陳明章以瀟灑詮釋「楓港小調」的人情味；楊肅浩唱出父母對子女盼望的「五孔小調」；曹雅雯以細膩歌聲演繹「平埔調」；謝徐鳳玉與浮可泰以輕快節奏唱出「四季春」的恆春慵懶；戴曉君則以深情詮釋「牛母伴」的淒美情感。

專輯發表會上，曹雅雯與戴曉君分別演唱「平埔調」及「牛母伴」兩首曲目，歌聲細膩且深情。曹雅雯說，這次新編曲希望讓古調也能吸引年輕人；戴曉君則說，希望將民謠的韻味唱出來，展現土地最美的聲音。

李欣芸表示，「春城小唱」記錄了恆春與滿州傳藝師與藝生最真摯的歌聲，也很榮幸邀請多名金曲音樂人共同參與，這張專輯有世代交替的意涵，期望讓民謠被更多人聽見，帶著土地的溫度走得更遠。