屏東取締工廠黑煙 開全國首張AI判煙科技罰單

中央社／ 屏東縣21日電

屏東縣環保局今年導入工廠煙囪排煙不透光率AI影像判定科技，成功揪出工廠黑煙排放超標案件，10月開出全國首張運用此項科技執法的罰單，再創環境智慧科技執法里程碑。

屏東縣環保局今天新聞稿表示，為強化空氣污染排放監控與稽查效能，環保局繼去年引進制高點AI偵煙科技，遏止廢棄物露天燃燒行為後；今年再導入工廠煙囪排煙不透光率AI影像判定科技，成功揪出工廠黑煙排放超標案件，並通過環境部嚴謹資料檢核後，於今年10月開出全國第1張運用本項科技執法罰單，再創環境智慧科技執法新里程碑。

環保局說明，傳統空污稽查常受限於污染排放瞬時性與環境條件干擾，即便空品微型感測器偵得環境高值發送污染告警事件，卻常因派員至現場時已無污染排放行為，而難以確認違規事實。

此次環保局導入的排放管道AI影像判定系統，結合監視影像、雲端演算與不透光率分析模型，可自動辨識煙羽顏色、濃度與持續時間，系統不透光率判定值可直接作為告發依據，讓執法由被動轉為主動、即時化，相較於人員稽查，可有效提升查獲率。

環保局指出，此次執法案例中，目標對象疑有不定時短暫黑煙排放嫌疑，並有多起民眾陳情紀錄；然而傳統稽查工具難以有效蒐證，導致違法行為不易舉證而逍遙法外。有鑑於此種現象其實全國各地皆有，環境部參酌人工智慧影像判煙技術與美國材料和試驗協會（ASTM）方法，於去年訂頒「排放管道中粒狀污染物不透光率檢測方法－影像判定法」。

環保局提及，此新標準方法運用智慧影像系統進行長期連續監測，並結合數位簽章確保資料品質與安全性，有效克服傳統人力稽查的限制。此外，其判定結果排除人為主觀因素，更可確保執法公信力。

環保局 科技執法 屏東縣

