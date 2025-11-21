四重溪溫泉季今開跑 大台南國際旅展屏東館吉祥物宣傳

屏東縣政府以「恆春建城150周年」為主題參加今年大台南國際旅展，宣傳「四重溪溫泉季」等活動，邀請全國民眾一起到屏東遊玩，享受山、海、城的自然與人文景點。縣府表示，即日起到24日到展場屏東館打卡按讚、抽獎，每天都有好禮帶回家。

其中屏東縣一年一度的盛事「四重溪溫泉季」，今天起至明年3月1日舉辦，結合光藝術裝置、溫泉市集、溫泉路跑、自行車挑戰等多元運動及觀光活動，地點涵蓋四重溪溫泉公園、溫泉老街及旭海溫泉區。

民眾除了可以賞燈海、逛市集、泡湯外，還有台灣好行「溫泉郵輪巴士」牡丹四重溪線，從潮州轉運站為起點，沿路各觀光景點有定點接駁車可搭乘，一日交通套票包含導覽活動及餐食，串連在地體驗活動，非常划算，可至館區了解相關資訊。

旅展今天開展首日，屏東館邀請六堆客家文化園區吉祥物大獅兄、小獅妹開場，第三天則邀請吉祥物蔥寶、蔥娃帶動唱表演；網紅團體－烙野孩也會到展區與民眾分享多條「屏東秘旅路線」及旅遊攻略。展期每天都會進行3場次「南國大問答」舞台遊戲，有限量大禮包可試試手氣。