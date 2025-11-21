普發一萬 高雄市農曆年前將推活動促消費

快訊

中央社／ 高雄21日電

國民黨高市議員李雅靜質詢表示，市府針對普發現金一萬元是否有加碼措施。市長陳其邁表示，將在農曆過年前推出系列活動，包括演唱會、耶誕節、冬日遊樂園等都是送禮購物季節。

李雅靜今天總質詢時表示，全台很多縣市都針對普發現金一萬元推出加碼活動，包括台中、台南都有相關措施，相比之下高雄靜悄悄沒有作為。

陳其邁答詢表示，市府有配合政策規劃多項刺激消費方案，規劃在農曆年前陸續推出相關活動，包括整合演唱會、「聖誕生活節」及冬日遊樂園等大型節慶活動，搭配多元優惠方案，帶動城市觀光與消費動能。

陳其邁在議會接受媒體聯訪時說，高雄11月底有許多重量級演唱會，市府也配合演唱會的活動推出夜市商圈券。此外，白沙屯媽祖將於12月到高雄岡山壽天宮，屆時也會順勢推出媽祖平安券，促進當地消費。

陳其邁說，政府普發一萬元現金，每個人都會有不同的使用規劃，市府也會利用普發一萬元的政策，推出各項刺激消費的活動，希望大家都來高雄旅遊，並在高雄消費，相信這對庶民經濟有正面的幫助。

