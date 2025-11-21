快訊

善心人士助金門！25 組「救命安妮」進駐消防局強化急救量能

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
15 位來自不同領域的善心人士共同捐贈「簡易型 QCPR 成人半身安妮」心肺復甦訓練模型與訓練用 AED 貼片各 25 組給金門縣消防局，當中林敬昌（左二）與吳彩雲（左一）兩人 今天特地從本島跨海抵金，親自出席捐贈儀式，以行動支持消防救護工作。圖／金門縣消防局提供
金門基層緊急救護教育再升級！15 位來自不同領域的善心人士共同捐贈「簡易型 QCPR 成人半身安妮」心肺復甦訓練模型與訓練用 AED 貼片各 25 組，為金門縣消防局增添重要教學資源，此批設備不僅提升急救訓練量能，也為離島有限的醫療能量注入新動力。

參與此次捐贈的包括林敬昌、林麗伶、吳彩雲、呂美瑾、游峰珠、胡鶴薴、胡意紾、王淑惠、陳芊惠、李詩强、陳於足、徐政雄、張家國、許嘉真及王韻臻等15位捐贈人，他們來自各行各業，卻有著相同的信念「生命的黃金四分鐘，值得更多人學習守護。」其中，林敬昌與吳彩雲兩人 今天特地從本島跨海抵金，親自出席捐贈儀式，以行動支持消防救護工作，現場氣氛溫暖感人。

捐贈代表林敬昌表示，金門作為離島，緊急救護更仰賴第一時間的處置。「若第一目擊者能即時進行 CPR，患者存活率會明顯提升。」他也指出，此次捐贈的 QCPR 訓練模型具備即時回饋系統，可透過 App 顯示壓胸深度、節奏、人工呼吸量等數據，協助學員快速校正動作，提升訓練效果。

消防局指出，近年來除積極推動急救教外，目前正在執行「加強外籍看護工急救教育訓練專案」，然而傳統訓練模型較難準確反映學員操作成效；此批新設備將立即應用於外籍看護工與救護人員培訓、校園防災課程、社區巡迴教學及民眾CPR推廣訓練中，有效提升教學品質與急救技能普及率。

局長呂英華感謝捐贈企業與善心人士的大力支持，表示這不僅是一份物資上的援助，更是一份對消防救護工作的肯定與信任。他進一步表示，「急救不只是專業人員的責任，而是全民都該具備的能力。每一位民眾都有可能在關鍵時刻成為第一目擊者。」呂英華強調，此次跨界捐贈行動不僅展現社會正能量，也喚起大眾對急救教育的重視。金門縣消防局將持續推動急救技能普及，讓救命知識成為人人都能掌握的生活常識，守護每一條寶貴的生命。

15 位來自不同領域的善心人士共同捐贈「簡易型 QCPR 成人半身安妮」心肺復甦訓練模型與訓練用 AED 貼片各 25 組，為金門縣消防局增添重要教學資源。圖／金門縣消防局提供
