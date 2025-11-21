金門縣府推住宅冷氣大清潔補貼 補助1500元限量500台

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今天表示，近期推出「114年空調設備清洗保養補助計畫」，即日起開放申請，每台冷氣清洗可領1500元補助，總量500台，額滿即止。記者蔡家蓁／攝影
你是否常覺得冷氣不涼、吹風帶異味，天氣轉涼現在正是動手清洗的最佳時機。金門縣政府推出「114年空調設備清洗保養補助計畫」，即日起開放申請，每台冷氣清洗可領1500元補助，總量500台，額滿即止。申請期限從今年 12 月8日起至明年2月27日。

金門常年潮濕炎熱，不少家庭冷氣長期未清潔，恐成為細菌溫床，更可能因效能降低而變成「吃電怪獸」。縣府表示，透過專業深層清洗，可提升冷房效率、節省10%到30%電力，不僅減輕電費負擔，也讓家中空氣品質更健康。

縣府表示，本次補助對象限金門縣轄內自用住宅、非營業用電戶，且必須完成台電APP用電認證（或授權），同時今年任一期用電須較去年同期「確實節電」，每個電號限補助一台，同一用戶名下不同電號最多可申請3台。

補助範圍包含，分離式冷氣、吊隱式室內機、窗型冷氣、室外機。申請人須先自行找廠商完成清洗，再檢附申請文件—包含申請表、清洗前後對照表、發票或收據正本等；於補助期間內的每周一、三、五下午2點到5點親送至縣府大廳，由專人現場審核。

縣府提醒，此次補助絕不會要求匯款或提供帳戶資訊，如接獲可疑訊息應立即撥打165反詐騙專線查證。更多申請資訊可至 Facebook 搜尋「金門節能島‧幸福又美好」或電洽住商節電專案辦公室 082-321635。

你是否常覺得冷氣不涼、吹風帶異味，金門縣政府推出「空調設備清洗保養補助計畫」，即日起開放申請，每台冷氣清洗可領1500元補助。圖／縣府提供
