TWICE高雄開唱 市府抽查24家旅宿皆無超收

韓國女團TWICE將於22、23日在高雄世運主場館開唱，高雄處處皆有「藍燈」應援；高雄市觀光局今天公布房價稽查結果，抽查24家旅宿，結果均無業者超收房價。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，18日點亮7大地標「巡迴視覺藍」燈飾與布置後，陸續有壽山觀景台、吉祥物高雄熊，以及多家高雄飯店觀光產業加入藍色應援行列，讓演唱會持續加溫。

觀光局長高閔琳表示，大型活動、連假與演唱會期間飯店旅宿住宿價格向來備受關注，市府主動隨機抽查並搭配「海巡」模式，杜絕業者不當收費、影響旅客權益與高雄城市觀光形象。

觀光局說明，根據法規，業者需申報並遵守備查房價；如有向旅客收取高於備查價格，或任意取消訂房等，將依法按違規情節逐房裁處新台幣1萬至5萬元罰鍰；提醒業者切勿因短期利益影響自身品牌與高雄城市形象。

針對藍色應援部分，觀光局表示，除了捷運中央公園站、壽山情人觀景台LOVE字等點亮藍色光芒，城市吉祥物「高雄熊」（Kaohsiung Bear）社群也變身帥氣的藍色熊熊並獻上熱舞。高雄也有近20家飯店將「藍海」應援氛圍延伸至城市各個角落。

多家旅宿也搭配TWICE熱門歌曲或藍色主題，推出演唱會限定商品與優惠活動；包括高雄中央公園英迪格酒店、高雄日航酒店、承億酒店等都推出限定特調。高雄福華大飯店也推出「最高景觀涮涮鍋」應援優惠，持TWICE演唱會門票並著藍色系服裝用餐打卡，即享優惠。

觀光局提醒，粉絲與旅客到高雄聽演唱會、規劃旅遊行程與住宿時，可至「台灣旅宿網」查詢合法旅宿與備查房價；如遇到消費爭議，可透過行政院消保處線上平台、撥打1950或高雄市政府觀光局專線（07-7409802 ）反映。