南高屏澎組「跨縣市觀光圈」 7綠委推組隊赴國際旅展、南台灣好玩卡

為推動南台灣區域經濟共榮發展，七名民進黨立委聯合提觀光規畫，將範圍除南高屏，也延伸到澎湖地區，在目前基礎下，爭取中央支持大型活動、組隊前進國際旅展、推南台灣好玩卡、爭取國際新航線及郵輪到南台灣等計畫，打造南台灣成為全新的台灣觀光圈。

民進黨立委許智傑、邱志偉、黃捷、郭國文、林宜瑾、鍾佳濱、徐富癸等人，今開「南高屏大生活圈，觀光行銷全世界」記者會。

許智傑表示，南台灣近年逐漸靠演唱會經濟等模式打開國際知名度，產生外溢效益，演唱會期間台南跟屏東住宿也大幅成長，約有15%粉絲外溢至台南、屏東，2023年舉辦破千人演唱會逾百場，吸引超過139萬人次，創造45億元觀光產值；2024年辦破千人演唱會逾157場次，吸引超過171萬人次，創造57億元觀光產值，年成長約27％。

許智傑也說，與邱志偉一起促成高雄飛岡山、高雄飛熊本的航線，持續爭取高雄直飛歐美澳的長程航線，未來針對消費力較高的歐美旅客，觀光署應有更全面計畫。邱志偉表示，當前國外旅遊人數大增，加上台積電在高雄設廠效應，相信未來高雄的國際旅客與商務客的往來會不斷增長，政府必須要及早規畫因應。

黃捷表示，今是高雄郵輪發展的大日子，探索星號將從高雄出發，航向南方菲律賓佬沃、科隆島、公主港等地，預計將於高雄港靠泊超過20航次，為高雄打開展全新的海上觀光網絡。另盼中央與地方攜手，強化南台灣國際行銷宣傳，南高屏一起組隊，到世界知名旅展宣傳。

林宜瑾表示，她和林俊憲共同為「漁光島國際火舞藝術節」媒合資源，帶動龐大文化商機，而「會展經濟」是全世界再發展的重要產業，MICE產業是指「會議（Meeting）、獎勵旅遊（Incentive）、大型會議（Convention）、展覽（Exhibition）」。

根據MICE全球國際會議城市排名，2023年度新加坡排名第2、152場；台北第23名、68場；高雄僅196名、11場。綠委們要求，政府更重視MICE產業鏈，結合南台灣城市形象，提升會展觀光吸引力，帶動更多國際會展活動在南台灣舉辦。

鍾佳濱表示，越來越多大型活動都在高雄舉行，是否未來可擴大到屏東、台南等跨縣市，例如年底的原住民運動會就在高雄舉辦歡迎活動，比賽場地以屏東為主，未來如六堆客家博覽會、台灣燈會等活動，都應可考慮跨縣市舉辦。

許智傑認為，目前北北基有好玩卡、高雄也有好玩卡，然而南台灣沒有跨縣市的景點套票，應參考日本大阪周遊券、首爾轉轉卡，都是整合區域觀光的旅遊典範，未來會與立委繼續催生南台灣好玩卡，整合區域觀光發展。