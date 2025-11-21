影／普發一萬領了沒？陳其邁「還沒，領到捐出去」

普發一萬上路，議員質疑高雄市未額外加碼、提出刺激消費方案，市長陳其邁表示，農曆年前推出刺激消費活動，除整合演唱會、耶誕生活節及冬日遊樂園等大型節慶，也會同步推出多項購物優惠；被問一萬元領了沒？陳其邁說，還沒領到，領到會捐給慈善團體。

針對普發一萬元政策，議員李雅靜今指出，台中、台南都有加碼活動，唯獨高雄沒有，演唱會經濟外溢效果有限，她質疑加碼是高雄強項，普發一萬元卻未有相關規畫。

陳其邁說，農曆年前推出刺激消費活動，其中，耶誕節期間屬於交換禮物旺季，市府除了在中央公園規畫應景活動，也會搭配百貨、商圈推出購物優惠，相關細節將陸續公布。

他表示，光是11月底就有 TWICE、伍佰、孫淑媚等藝人以及多位金曲獎歌手在不同場館演出，市府會搭配演唱會人潮推出夜市商圈券，帶動周邊經濟，此外，白沙屯媽祖進香隊伍抵達岡山壽天宮，高雄也趁勢推出媽祖平安券，希望能刺激在地消費。

陳其邁表示，普發一萬元每個人使用方式不同，但市府將透過一系列活動讓民眾來高雄、遊高雄、在高雄消費，為庶民經濟帶來實質幫助。