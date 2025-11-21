新聞眼／廢土、垃圾長期缺管理 執法淪塑膠

高雄「美濃大峽谷」盜採、濫倒案仍在偵辦，田寮月世界景區周邊又被傾倒大量廢棄物，高雄自今年初馬頭山案開始，廢土山、廢渣山再到垃圾山，環保案件如同火花般多點蔓延，凸顯廢棄物流向長期欠缺管理，執法單位被不法業者「當塑膠」，不是市長陳其邁幾次震怒就能解決。

今年二月以來，高雄先是發生馬頭山被棄置廢爐渣、混合廢棄物，8月又冒出「美濃大峽谷」，農地砂石遭盜採後留下的深坑，以營建廢棄物回填，緊接著大樹統嶺也有「廢土山」，近期又出現田寮垃圾山。

台灣主要廢棄物去向有幾部分，一般家用垃圾多由清潔隊清運，若為公司行號，多半交由廢棄物清運業者處理，送至焚化爐或合法處理場，另一部分營建產生的廢土、混和廢棄物，依規定應流向合法土資場去化。

然而，違法濫倒今年如同火花般多點蔓延，「一處才剛處理、另一處又冒出」，凸顯問題已不只是單一地點、單一個案，若要往前追溯，一是去化管道受限，二來恐是公部門對於廢棄物流向管理欠缺掌握。

高雄自美濃大峽谷案發生後，市府針對營建廢棄物嚴管去化流向，卻衍生廢棄物無處去，許多工地被迫停工，最後只能暫先開放南星計畫二期基地填海造陸，可見廢棄物去化管道早已不足，公部門未重視，未爆彈才隨著大峽谷案一併爆發。

這類犯罪手法多半具有相同模式，如挑選偏鄉小路、規避監視器與主要幹道、選在夜間運輸，規避執法單位的巡查，且多屬集團性組織犯罪，等到公部門獲報後展開行動，環境早已受傷害，不法集團敢在高雄繼續作案，可見未把執法單位放眼裡。

防堵環境犯罪不應是事發後「震怒」發言，而是前端控管及加強棄置熱點的科技監控，若無法從源頭管理、強化執法力度，只靠清潔隊疲於奔命補破網，環境犯罪的產業鏈永難根絕。