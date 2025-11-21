快訊

月世界周邊再遭濫倒 3度清垃圾山

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻吳淑玲／連線報導
田寮區高41線道路前天再出現大量廢棄物違法棄置，檢方初判是同一犯罪集團所為。圖／高市環保局提供
田寮區高41線道路前天再出現大量廢棄物違法棄置，檢方初判是同一犯罪集團所為。圖／高市環保局提供

高雄月世界地景遭非法棄置大量垃圾，堆成4、5層樓高「垃圾山」，檢方前天發動搜索，拘提蘇姓男子到案，複訊後依廢棄物清理法聲押獲准，前晚又於附近的田寮發現濫倒垃圾，疑為同一集團所為，初估濫倒數百公噸，昨再拘提2嫌到案，深夜複訊。

本月6日，燕巢區金山往中寮埤底巷周邊山坡地，林業保育署屏東分署巡山員發現大量生活垃圾，隨即通報警方及高雄市政府，環保局17日動員多名清潔隊員攀山清除，清運約10多公噸垃圾出山。

該批垃圾多為家庭垃圾，且部分來自台南，檢警接獲通報後，隨即由橋頭地檢署指揮偵辦，因當地只有一條路，檢警透過監視器掌握特定車輛，前天兵分多路執行，搜索台南勗瑞、貿毅，高雄侑鴻及岡山區某茶行，拘提蘇男到案。

檢警查出，該集團先自台南載運家戶、事業廢棄物到高雄、岡山一帶藏匿，等入夜後，再由蘇男駕駛賓士車帶路，前往人煙稀少的田寮山區傾倒，自今年11月起，以同樣手法傾倒多回，有3處邊坡都被濫倒大量垃圾。

據了解，台南市城西焚化爐今年7月調漲事業廢棄物代處理費，廢塑膠混合物或廢橡膠混合物代處理費用每公噸從3000元調漲至6000元，漲幅5成，其餘生活垃圾每公噸從2050元調漲為3000元，高雄生活垃圾每公噸代處理費3150元，檢警研判是業者為節省處理費開銷增加利潤，才選擇高雄偏僻山區偷倒。

橋檢前天複訊後，依廢清法聲押蘇男獲准，昨天再拘提岡山區某里長及1名清運司機到案，仍有多名共犯還未到案。

市議員陳美雅批評，從美濃農地、旗山馬頭山、燕巢月世界到田寮道路，針對廢棄物傾倒問題，市府都說「加強巡查」，但案件從未減少，不法業者鎖定未受嚴格監測的邊陲道路偷倒垃圾，簡直將高雄當成「外縣市垃圾的終點站」，應在高風險路段增設移動式監視設備。

市長陳其邁說，檢警已掌握特定犯罪對象，一個都跑不掉，一定會除惡務盡，嚴懲不法。

高雄使用「透地雷達」偵測路面防止天坑 水利局：準確率達92%

高雄常因路面坑洞造成事故或影響交通，市府2022年起導入透地雷達，提前檢測修復，降低道路淘空風險，但利局連4年編列千萬，...

新聞眼／廢土、垃圾長期缺管理 執法淪塑膠

高雄「美濃大峽谷」盜採、濫倒案仍在偵辦，田寮月世界景區周邊又被傾倒大量廢棄物，高雄自今年初馬頭山案開始，廢土山、廢渣山再...

年編千萬元檢測！高雄透地雷達 遭質疑成效不彰

高雄常因道路坑洞造成事故或影響交通，市府2022年起導入透地雷達，提前檢測修復，降低新鋪道路淘空出現「天坑」風險，但水利...

高雄楠梓、左營區 走人行道像越野賽

高雄多處人行道鋪面破碎、凹凸不平，包括左營大中二路、曾子路等人行道被民眾批不友善，工務局解釋，過去老舊人行道採連鎖磚做鋪...

配合台積進駐 楠梓施工釀土石砸車！台電允賠償

因應台積電進駐高雄楠梓產業園區用電需求，高雄中華路、翠華路多處路段封閉施工，遭抱怨每天塞在那邊就飽了。近日有人行經工區，...

