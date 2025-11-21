月世界周邊再遭濫倒 3度清垃圾山

高雄月世界地景遭非法棄置大量垃圾，堆成4、5層樓高「垃圾山」，檢方前天發動搜索，拘提蘇姓男子到案，複訊後依廢棄物清理法聲押獲准，前晚又於附近的田寮發現濫倒垃圾，疑為同一集團所為，初估濫倒數百公噸，昨再拘提2嫌到案，深夜複訊。

本月6日，燕巢區金山往中寮埤底巷周邊山坡地，林業保育署屏東分署巡山員發現大量生活垃圾，隨即通報警方及高雄市政府，環保局17日動員多名清潔隊員攀山清除，清運約10多公噸垃圾出山。

該批垃圾多為家庭垃圾，且部分來自台南，檢警接獲通報後，隨即由橋頭地檢署指揮偵辦，因當地只有一條路，檢警透過監視器掌握特定車輛，前天兵分多路執行，搜索台南勗瑞、貿毅，高雄侑鴻及岡山區某茶行，拘提蘇男到案。

檢警查出，該集團先自台南載運家戶、事業廢棄物到高雄、岡山一帶藏匿，等入夜後，再由蘇男駕駛賓士車帶路，前往人煙稀少的田寮山區傾倒，自今年11月起，以同樣手法傾倒多回，有3處邊坡都被濫倒大量垃圾。

據了解，台南市城西焚化爐今年7月調漲事業廢棄物代處理費，廢塑膠混合物或廢橡膠混合物代處理費用每公噸從3000元調漲至6000元，漲幅5成，其餘生活垃圾每公噸從2050元調漲為3000元，高雄生活垃圾每公噸代處理費3150元，檢警研判是業者為節省處理費開銷增加利潤，才選擇高雄偏僻山區偷倒。

橋檢前天複訊後，依廢清法聲押蘇男獲准，昨天再拘提岡山區某里長及1名清運司機到案，仍有多名共犯還未到案。

市議員陳美雅批評，從美濃農地、旗山馬頭山、燕巢月世界到田寮道路，針對廢棄物傾倒問題，市府都說「加強巡查」，但案件從未減少，不法業者鎖定未受嚴格監測的邊陲道路偷倒垃圾，簡直將高雄當成「外縣市垃圾的終點站」，應在高風險路段增設移動式監視設備。

市長陳其邁說，檢警已掌握特定犯罪對象，一個都跑不掉，一定會除惡務盡，嚴懲不法。