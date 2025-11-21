聽新聞
0:00 / 0:00
配合台積進駐 楠梓施工釀土石砸車！台電允賠償
因應台積電進駐高雄楠梓產業園區用電需求，高雄中華路、翠華路多處路段封閉施工，遭抱怨每天塞在那邊就飽了。近日有人行經工區，黏附鋼板樁的土石竟從天而降砸損車身，車主氣得質問「到底還要施工多久？」台電對此致歉，指將加強督導承攬商，也允諾賠償車主損失。
中華路至翠華路段正在施作地下電纜，供應台積電晶圓廠用電，工期自今年5月至明年2月；但前天有人開車行經翠華路一帶時，突被土石砸車，板金有多處被土石噴濺的痕跡，氣得拍下照片在社群發文，指停紅燈時聽到碰一聲，很多土石掉在車上，轉頭一看這麼大一根木頭在旁邊，「煩死了，從翠華路到中華路都施工！」
台電表示，已盡速聯繫車主確認車輛損失狀況，若為工程所致，將依規賠償，後續會請監造單位加強督導，避免打設或拔除鋼板樁時黏附的土砂脫落，影響用路人。也委託電信業者在用路人行經施工路段前發送細胞簡訊提醒盡早改道；在各施工路段或重要路口委請義警協勤。另強調，施工前已在施工區域貼公告，部分路口及路段則掛設車輛改道告示牌，車道縮減路段均依計畫設置漸變段及道路施工、車輛改道等標誌，同時架設交通錐、連桿、型鋼式護欄和乙種圍籬；夜間也加設哈雷燈及爆閃燈等夜間照明警示。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言