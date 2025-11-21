快訊

高雄楠梓、左營區 走人行道像越野賽

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄多處人行道遭批崎嶇不堪，道工處指因過去採連鎖磚鋪面，有磚縫，加上黑板樹竄根、違規車輛輾壓，造成鋪面不平整。記者宋原彰／攝影
高雄多處人行道鋪面破碎、凹凸不平，包括左營大中二路、曾子路等人行道被民眾批不友善，工務局解釋，過去老舊人行道採連鎖磚做鋪面，加上黑板樹竄根和違規車輛輾壓，易不平整，已逐步以混凝土鋪面取代傳統透水磚。

高雄不只道路「天坑」令人印象深刻，人行道品質也堪慮，日前有民眾發現楠梓區外環西路人行道崎嶇不堪，隨處可見凸丘，走15分鐘像在「參加越野賽」。議員黃文益看不下去，表示願意協助處理。

民眾的抱怨文在網路發酵，不少人接連反映住家附近人行道破敗，包括左營區曾子路、大中二路、鼓山區同盟路、德民路都入列，有市民曾向市府反映，「不改就是不改，寧可放給店家違停壓爛」。

工務局道工處解釋，外環西路人行道30年前啟用，當時盛行採用連鎖磚做鋪面，加上黑板樹竄根以及違規車輛輾壓等緣故，造成鋪面不平整，對輪椅嬰兒車較不友善。工務局已派員勘查，並與產業園區協調派工，近期就會修繕完成。

道工處並指，現行改善工程均採用平整耐久的混凝土鋪面，降低青苔滋生與滑倒風險，同時整修樹穴，齊平孔蓋，採用防滑彩妝水溝蓋，兼顧安全與美觀，並調整人行動線，改善無障礙斜坡，今年共獲中央補助28案，經費達10億1千萬元，1至7月人行道改善面積約4萬3921平方公尺，逐步優化。

