年編千萬元檢測！高雄透地雷達 遭質疑成效不彰

高雄常因道路坑洞造成事故或影響交通，市府2022年起導入透地雷達，提前檢測修復，降低新鋪道路淘空出現「天坑」風險，但水利局連4年編列千萬元，去年僅檢測30公里、修復28處，遭質疑成效不彰。水利局解釋，透地雷達須在坑洞延伸至距離路面1公尺內才偵測得到，亦可能誤判，致成果不一，將導入AI，提升判讀精準度。

水利局長蔡長展表示，市府在易肇事路段以透地雷達巡檢、即時修補，去年檢測量雖下降，但今年已完成112處、125公里並修復18處。水利局強調，計畫啟動首年因針對最老舊、高風險箱涵「總體檢」，因此檢出量最高；近年箱涵結構相對良好，修補需求自然減少，但投入的人力與預算未縮水。

水利局表示，對無立即危險的孔洞，會採風險分級與定期追蹤，複檢雖未列入新增檢測數量，卻是確保道路安全的隱形量能。將把透地雷達納為經常業務、持續編足預算，並導入AI與機器學習提升判讀精準度，降低道路塌陷風險。

據統計，高雄2023年至2025年共發生15起因管線破漏造成道路塌陷案件，市府2022年起推動透地雷達檢測，至今累計完成約282公里測線長度，提前發現283處孔洞，透地雷達孔洞尋獲率達95.8%，全數修復完畢。

水利局今年8月檢測鼓山區博愛一路全段時，發現北上中間車道近龍德新路口有疑似孔洞，勘查確認為涵管銜接處淘空，孔洞約2立方公尺，封閉一日提早加固接回、開放通行。

但議員鄭孟洳發現，水利局連4年各編1000萬元透地雷達檢測經費，實際執行經費從2022年2118萬元，2023年1150萬元，至去年減至881萬元，且去年只檢測30公里，修復28個孔洞，較2022年檢測67公里、修復213個孔洞，效能降減。她指出，尤其颱風、地震發生後，道路品質堪慮，水利局應制定SOP，主動巡查高風險道路，並建立「已檢測路段平台」，公開已檢測道路，每年上傳檢測頻率、覆蓋公里數、檢出率與處理效率，預算編列也應更精準。