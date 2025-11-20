高雄使用「透地雷達」偵測路面防止天坑 水利局：準確率達92%

高雄常因路面坑洞造成事故或影響交通，市府2022年起導入透地雷達，提前檢測修復，降低道路淘空風險，但利局連4年編列千萬，去年僅檢測30公里、修復28處，遭質疑成效不彰。水利局解釋，2022年首年針對老舊且高風險箱涵路段進行總體檢，使當年檢出孔洞數與修復經費為歷年最高，後續檢測路段箱涵結構狀況相對良好，數量才減少。

據統計，高雄2023年至2025年共發生15起因管線破漏造成道路塌陷事件，今年8月博愛路發生深度近2公尺的大型坑洞，即因雨水箱涵連通管錯位造成路基下陷，有淘空風險。高市府2022年起推動透地雷達檢測，至今累計完成約282公里測線長度，提前發現283處孔洞，透地雷達孔洞尋獲率達95.8%，全數修復完畢。前天在近龍德新路口又以透地雷達發現一處疑似坑洞，緊急修復。

水利局表示，高雄市2022年率先全國啟動透地雷達檢測計畫，首年即針對最老舊且高風險之箱涵路段進行「總體檢」，致使當年檢出孔洞數與修復經費均為歷年最高。隨後續年度檢測路段之箱涵結構狀況相對良好，需立即修繕之孔洞數量大幅減少，連帶使屬浮動性質之修復工程費顯著下降，然本局實際投入於檢測作業之人力與預算規模並未縮減。

針對經評估無立即危險之孔洞，水利局表示均採科學化風險分級納入定期追蹤監控，此類複測作業雖未計入新增檢測長度之統計，卻是確保道路安全不可或缺的隱形量能。市府持續精進檢測技術外，未來將編列並研議擴大相關檢測預算，針對高風險路段加密檢測頻率，並輔以CCTV管內檢視等複合式手段強化探測深度與廣度。

針對未來精進作為與降低誤判率的策略，水利局表示，持續編列足額預算，將透地雷達檢測由計畫性質轉型為常態性的經常性業務，透過穩定且持續擴大的檢測量能，即時掌握地下潛在風險，降低道路塌陷發生的風險。