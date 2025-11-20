韓流吹進馬祖！韓國啦啦隊女神李晧禎、鄭雪兒登島直呼超療癒

馬祖颳起韓流！深受台、韓粉絲喜愛的韓籍啦啦隊成員李晧禎首次應交通部觀光署馬祖國家風景區管理處邀請踏上馬祖，並與同經紀公司師妹鄭雪兒同行，以「在地美食×戰地風景×徒步慢旅」展開兩天深度之旅，盼透過名人魅力，為馬祖帶來國際曝光，李晧禎還特別表示，這趟行程很療癒，大讚馬祖適合慢步旅行的節奏。

據了解，李晧禎此行從味蕾到視覺，全方位感受馬祖文化風景，她接連品嚐老酒麵線、淡菜、紅糟料理與繼光餅等經典美食，也走訪北海坑道、芹壁聚落、螺山自然步道等指標景點，對島上濃厚的戰地歷史、聚落風貌與自然地景讚不絕口，形容馬祖的海岸線與步道氛圍「相當療癒」。

在徒步慢旅中，她一步一步感受海風與浪聲，直言馬祖非常適合放慢速度、重整心情；旅途點滴更透過社群分享，引來粉絲熱烈留言，形成亮眼宣傳效果。

馬管處長洪志光表示，李晧禎以自身視角與高人氣，將有助吸引更多國內外年輕旅客認識馬祖，近年馬祖致力推動永續觀光與徒步體驗，融合戰地文化、美食及島嶼景觀，打造「慢下來，看見真實馬祖」的旅遊品牌；他期待藉由此次合作，讓馬祖的國際能見度再提升。