延續馬祖國際藝術島熱潮 藝術家回東引新設延伸展

第3屆馬祖國際藝術島於16日落幕，延續熱潮，東引鄉公所舉行「季．迴．星．響」藝術展，邀請藝術島永久作品「群星」的謝佑承與馬維元延伸創作，讓民眾用聲音感受四季與神話。

東引鄉公所新聞資料指出，文化部指導，東引鄉公所主辦「季．迴．星．響」藝術展，由馬祖國際藝術島東引鄉永久作品「群星」的藝術家謝佑承與馬維元，以該作品為延伸的語音展覽。地點位於東引鄉祥記商店2樓，從18日起至明年3月31日止，免費參觀。

東引鄉公所說，「季．迴．星．響」展場以燈火管制為核心意象，延續「群星」以8組星座神話為基礎，打造4座私密聆聽裝置，分別代表春、夏、秋、冬四季，每座裝置各藏2則神話，民眾參觀時，透過觸碰、聆聽等方式，與作品互動。每則神話都有獨特姿態，回應東引的風、海、光與人。

而「群星」於馬祖國際藝術島第2屆展出，後列為永久作品。作品座落於東引鄉山東小館舊址，謝佑承與馬維元以8組星座神話為基礎，透過中央互動星座儀的光束，將故事重新投映、解構、再組構於斑駁的歷史牆面。

東引鄉公所指出，第3屆藝術島於16日順利落幕，連江縣府延展部分作品，續推「東北季風限定版」，而公所則邀請藝術家再回島嶼，希望民眾在今年冬天，不畏東北季風，到國之北疆的東引看星星、聽故事。