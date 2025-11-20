快訊

金門辦兩岸家規家訓書法聯展 呈現家族傳統價值

中央社／ 金門20日電
金門縣宗族文化研究協會與金門縣書法學會合作舉辦「兩岸家規家訓書法聯展」，展出131幅、涵蓋42姓氏的家規家姓書法作品，20日起在文化局展覽廳展出。中央社
金門縣宗族文化研究協會與金門縣書法學會合作舉辦「兩岸家規家訓書法聯展」，展出131幅、涵蓋42姓氏的家規家姓書法作品，20日起在文化局展覽廳展出。中央社

金門縣宗族文化研究協會與書法學會舉辦「兩岸家規家訓書法聯展」，協會理事長方駿洋說，家規家訓是各家各姓重要文化瑰寶，但已逐漸流失，將持續推動家訓教育入校等工作。

金門縣宗族文化研究協會與金門縣書法學會共同策劃「兩岸家規家訓書法聯展」，展出台灣、金門、廈門書法家所寫131幅，涵蓋42個姓氏的家規家姓書法作品，今天在金門縣文化局舉辦開幕式。

展場中作品依姓氏分類展示，每個家訓中可讀出各個家族所重視的價值，如家庭和睦、遵守法律、忠義、敬祖等，並以楷書為主要書寫形式。

金門縣府參議李廣榮出席致詞表示，金門許多先人是從中國漳廈泉一帶遷移而來，因此文化多元豐富，此次將過去傳統家規家訓，透過書法表現包括勤儉持家、忠孝節義精神，有著教育文化等功能。

方駿洋說，本次展覽集合台灣、金門、廈門兩岸三地書法名家書寫各姓氏的家規家姓，涵蓋的姓氏人口超過金門地區的80%。

方駿洋也表示，家規家訓是各家各姓重要文化瑰寶，不僅屬於個別家族，也是社會共同文化財，而現代社會進步太快，傳統家訓文化正面臨流失，未來金門縣宗族文化研究協會將持續進行包括建立兩岸宗族文化資料庫、推動家訓教育進入校園、開發文創產品以活化傳統文化等工作。

根據展覽資訊，「兩岸家規家訓書法聯展」將於金門縣文化局展覽廳，自即日起展至12月5日。

金門 文化局 廈門
