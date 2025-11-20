高雄九曲市場施工一半包商落跑 還掛布條警告「請勿破壞」

高雄大樹九曲市場改造工程動工近半年，施工至一半廠商卻突然「放管」停工，還張掛布條警告民眾勿破壞工地，若要損壞會追究責任。議員吳利成說，工程放著不管有安全疑慮，更造成市場攤商生意受影響，市府應提出租金減免及補償措施。市府表示，已跟原包商解約，近期會重新開工，會減免攤商租金及研擬補償方法。

議員吳利成今天下午在高市議會總質詢指出，九曲市場環境美化改善工程6月初動工，數月前出現包商「放管」導致工程停擺，施工處設圍籬不能出入，地面更是坑坑洞洞，不小心踩到可能跌倒，包商還拉布條說「任何損壞要追究」，未免太離譜。

經發局長廖泰翔說明，承包商工程延宕，經發局已跟包商解約，終止合約後馬上上網重新招標，新廠商上個月已經召開工程說明會，近日會進場施工，施工期預計為100天。

吳利成說，攤商已經忍受工程拖半年，後面還要好幾個月施工期，市府應該免收攤位租金及提出補償方案。此外，市場上方的鐵皮屋頂低矮，夏天熱得要命，少數攤商自己出錢裝通風設備，市場管理處應該設法協助在棚頂加裝散熱器。