高雄九曲市場施工一半包商落跑 還掛布條警告「請勿破壞」
高雄大樹九曲市場改造工程動工近半年，施工至一半廠商卻突然「放管」停工，還張掛布條警告民眾勿破壞工地，若要損壞會追究責任。議員吳利成說，工程放著不管有安全疑慮，更造成市場攤商生意受影響，市府應提出租金減免及補償措施。市府表示，已跟原包商解約，近期會重新開工，會減免攤商租金及研擬補償方法。
議員吳利成今天下午在高市議會總質詢指出，九曲市場環境美化改善工程6月初動工，數月前出現包商「放管」導致工程停擺，施工處設圍籬不能出入，地面更是坑坑洞洞，不小心踩到可能跌倒，包商還拉布條說「任何損壞要追究」，未免太離譜。
經發局長廖泰翔說明，承包商工程延宕，經發局已跟包商解約，終止合約後馬上上網重新招標，新廠商上個月已經召開工程說明會，近日會進場施工，施工期預計為100天。
吳利成說，攤商已經忍受工程拖半年，後面還要好幾個月施工期，市府應該免收攤位租金及提出補償方案。此外，市場上方的鐵皮屋頂低矮，夏天熱得要命，少數攤商自己出錢裝通風設備，市場管理處應該設法協助在棚頂加裝散熱器。
市長陳其邁回應，施工延宕對攤商很不好意思，會請廠商施工快一點，並在施工時同步完成散熱設施。此外，施工期間收租金確實沒道理，會請經發局評估影響範圍有多大，「該做我們會做，從寬從速進行減免與補償」。
