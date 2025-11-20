快訊

屏東獅子鄉野溪種西瓜 部落蒼蠅滿天飛…總質詢移師鄉公所召開

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣議會第6次定期會施政總質詢移師獅子鄉公所召開「河川地政策說明會」，鄉親會前舉白條抗議。記者潘奕言／攝影
屏東縣議會第6次定期會施政總質詢移師獅子鄉公所召開「河川地政策說明會」，鄉親會前舉白條抗議。記者潘奕言／攝影

屏東縣獅子鄉野溪種植西瓜，瓜農以雞糞施肥造成新路部落蒼蠅滿天飛。為解決爭議，今天縣議會定期會施政總質詢移師鄉公所，由縣府秘書長楊慶哲帶領各局處主管與會。縣府表示，目前國有財產署正研議辦理後續土地登錄事宜。

獅子鄉楓港溪、枋山溪在枯水期開放瓜農種植西瓜，不過種植期間瓜農以雞糞施肥，不但臭氣沖天，還生出一大堆蒼蠅，讓部落大受影響，族人自嘲「連吃飯都要配蒼蠅！」另族人也發現，疑有瓜農未申請就種植西瓜，面積達數十公頃。

縣議員李紀財今天將總質詢移師鄉公所召開「河川地政策說明會」，邀請鄉公所、村長及鄉親，直接面對面解決問題。李紀財針對未登錄土地遭非法種植西瓜、傳統領域種西瓜未經部落會議同意、河床違法蓋鐵皮屋等問題提出質詢。

水利處長江國豐表示，獅子鄉野溪開放許可種植西瓜由來已久，目前縣府列管合法承租的瓜農枋山溪有19人共71.5公頃、楓港溪有13人共31.4公頃。此外，非法種植的土地經比對分析估算後，河川區外種植面積約為33公頃。

縣府調查，其中未登錄土地種植西瓜，是1998年至2023年間瓜農向鄉公所提出申請，並向公所繳納使用費及相關環境清理費用，經公所審核通過、核發使用許可。不過現任鄉長朱宏恩已於2024年起停發相關使用許可。

縣府表示，未登錄土地要先釐清主管機關是誰，目前國有財產署正研議辦理後續土地登錄事宜；立委盧縣一表示，預計11月底就能釐清。至於合法的瓜農，縣府表示均有定期辦理聯合稽查，最近一次是14日進行，並未發現違法情事。

江國豐表示，目前合法瓜農租約到2027年，期間縣府稽查時若發現重大違規將中止合約。有鄉親希望能訂下落日條款，租約到期後就不要再開放種植西瓜；他說，縣府會整合各方意見並進行評估，最終會做出報告確認。

屏東縣議會第6次定期會施政總質詢移師獅子鄉公所召開「河川地政策說明會」，縣議員李紀財（右）將陳情書交給縣府秘書長楊慶哲。記者潘奕言／攝影
屏東縣議會第6次定期會施政總質詢移師獅子鄉公所召開「河川地政策說明會」，縣議員李紀財（右）將陳情書交給縣府秘書長楊慶哲。記者潘奕言／攝影
屏東縣獅子鄉楓港溪種植西瓜。記者潘奕言／攝影
屏東縣獅子鄉楓港溪種植西瓜。記者潘奕言／攝影
屏東縣議會第6次定期會施政總質詢移師獅子鄉公所召開「河川地政策說明會」，縣府秘書長及各局處主管與會。記者潘奕言／攝影
屏東縣議會第6次定期會施政總質詢移師獅子鄉公所召開「河川地政策說明會」，縣府秘書長及各局處主管與會。記者潘奕言／攝影

西瓜 蒼蠅
