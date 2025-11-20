金門第37次童軍大露營登場 羅浮紀念碑重修同日亮相

金門地區第37次童軍大露營自19日起至21日於林務所盛大展開，今年共有來自全縣各校541 名童軍夥伴齊聚太武山下，以青春、勇氣與探索精神點亮浯島。大會以「浯島薪火，童軍同心」為主題，三天兩夜活動涵蓋儀典、探涉、文化、知能與團隊交流，不僅是童軍教育的重要年度盛會，也成為金門推動青年多元學習的代表性活動。

為迎接2029年世界羅浮大會重返台灣舉辦，金門縣童軍會今日上午在營區舉行「第11次全國羅浮大會紀念碑重修揭幕儀式」，中華民國童軍總會祕書長楊永欽、羅浮暨青年委員會主委何張銘、國際關係委員會主委盛孝銘、財團法人剛毅童軍文教基金會董事長葉錦發、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣政府祕書長張瑞心等貴賓齊聚，與童軍夥伴共同見證這座擁有25年歷史的重要地標重新亮相。

紀念碑建於1999年，象徵當年金門首次承辦全國羅浮大會的歷史性時刻；該屆活動吸引近800名羅浮夥伴，是台灣童軍史上首次在離島舉行的大型全國性會議，更被視為推動青年參與決策、提升羅浮能量的重要里程碑。金門縣童軍會回顧指出，1999年的羅浮大會奠定了台灣在2004年成功主辦第12次世界羅浮大會的基礎，「沒有1999，就沒有2004」已成為童軍界廣為流傳的一句佳話。

隨著時間侵蝕，紀念碑上的海報與裝飾逐漸褪色，此次重修由金門縣童軍會主辦、中華民國童軍總會規劃執行，並由剛毅童軍文教基金會全額贊助，重製後的 90 公分海報磁磚重新嵌回碑體，讓當年的歷史記憶重新鮮明呈現。基金會並特別製作限量 400 片復刻小磁磚供義賣，扣除成本後全數投入「2029世界羅浮大會籌備基金」，以實際行動支持台灣再次迎接全球羅浮夥伴。

揭幕儀式中，童軍總會代表也向與會者介紹2029世界羅浮大會的理念與籌備進度，並展示象徵全球羅浮精神的「Moot Crystal」世界羅浮大會水晶信物，這件在國際間傳承的珍貴信物今年首次於金門亮相，吸引童軍及嘉賓熱烈討論。

除了重要的揭幕儀式，今年大露營最受矚目的特色活動，莫過於首次登場的「羊角囊文化路徑」，羊角囊象徵金門傳統行旅文化，此次以現代教育方式重新編排，帶領行義童軍走入融合地景、人文、語言與故事的探涉旅程。從明朝石階、羊角石地標、聚落文化，到軍事歷史，各式場景皆融入解謎與故事線，讓童軍在步行中理解金門的多層文化脈絡。活動不僅讓孩子們體現「越在地，越國際」的精神，更獲得本島貴賓高度肯定，凸顯金門童軍自創文化教材的深度與視野。