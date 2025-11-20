垃圾山連環爆...議員批高雄變垃圾終結站 陳其邁：一個都跑不掉！

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
田寮區高41線道路昨日再度出現大量廢棄物違法棄置情形，環保局破袋檢查確認垃圾來自台南，同一犯罪集團所為。圖／高市環保局提供
田寮區高41線道路昨日再度出現大量廢棄物違法棄置情形，環保局破袋檢查確認垃圾來自台南，同一犯罪集團所為。圖／高市環保局提供

高雄月世界景區內的燕巢、田寮陸續爆發濫倒垃圾案，高市議員陳美雅痛批，不法業者鎖定未受嚴格監測的邊陲道路偷倒垃圾，簡直將高雄當成「外縣市垃圾的終點站」，應落實跨縣市合作機制，並在高風險路段增設移動式監視設備。陳其邁表示，檢警已掌握特定犯罪對象，一個都跑不掉。

田寮區高41線道路昨日再度出現大量廢棄物違法棄置，環保局破袋檢查確認來自台南，研判跟燕巢區一樣是同一犯罪集團所為。

市議員陳美雅痛批，短短幾日內，燕巢及田寮接連被倒垃圾，可見此類不法業者早已鎖定未受嚴格監測的邊陲道路，將高雄當成外縣市垃圾的終點站，「誰給這些業者膽子，把外縣市垃圾一路丟進高雄？」

陳美雅強調，從行為手法、傾倒地點特性來看，已經不是一般偷倒，而是有計畫、長期、慣性的垃圾犯罪集團，市府怎麼還能把它當成零星案件處理，應立即落實跨縣市合作機制，與台南市府、警方、環境部啟動聯合偵查，

陳美雅表示，高41線道是車流偏低的鄉道，容易成為不法業者的目標，除在高風險路段增設移動式監視設備外，市府也要針對慣犯加重罰則，並公開查處進度。

市長陳其邁回應，昨天同一集團在另一處所有同樣違規傾倒垃圾行為，今天早上9點垃圾已經完成清除；檢警已經掌握特定犯罪對象，一個都跑不掉，「我們一定會除惡務盡，嚴懲違法亂紀的相關行為」。

陳美雅強調，從美濃農地、旗山馬頭山、燕巢月世界到田寮道路，針對廢棄物傾倒問題，每次都說「加強巡查」，但案件從未減少，市府應該要端出讓市民看得到的查緝成果。

月世界「垃圾山」又一樁，高市議員陳美雅痛批，針對廢棄物傾倒問題，市府每次都說會加強巡查，但案件從未減少。圖／高市環保局提供
月世界「垃圾山」又一樁，高市議員陳美雅痛批，針對廢棄物傾倒問題，市府每次都說會加強巡查，但案件從未減少。圖／高市環保局提供

