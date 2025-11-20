快訊

「供台積電用電」地下電纜工程惹禍 土石波及車輛...台電道歉

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台電在中華路至翠華路正施作地下電纜工程，但日前有民眾行經工區旁時，疑似遭上方鋼板樁土石誤損車身，大量土石散落在轎車上，當時還有巨大聲響。圖／threads帳號「hsin_yu_1007」提供
台電在中華路至翠華路正施作地下電纜工程，但日前有民眾行經工區旁時，疑似遭上方鋼板樁土石誤損車身，大量土石散落在轎車上，當時還有巨大聲響。圖／threads帳號「hsin_yu_1007」提供

為因應台積電進駐高雄楠梓產業園區的用電需求，台電在中華路至翠華路段正施作地下電纜工程，但日前有人行經工區旁時，疑似遭上方鋼板樁土石誤損車身；台電對此致歉，表示將由監造單位加強督導承攬商針對鋼板樁整潔度處理，避免黏附於鋼板樁上的土砂脫落，掉落於施工圍籬外。

高雄市拓寬翠華路後，中華路至翠華路段目前正由台電施作地下電纜工程，供應高煉、楠梓園區用電所需，工期為今年5月至明年2月；但日前有民眾開車行車該處時，發現有大量土石掉在車上，發生巨大聲響，車身一旁正吊裝大型鋼板樁，怒批「煩死了！從翠華路到中華路都施工，每天塞在那邊就飽了」。

台電對此回應，工程施工前已先於施工區域張貼施工通告，並於部分路口及路段掛設施工期間建議車輛改道告示牌，車道縮減路段均依計畫設置漸變段和「道路施工、車輛改道、等標誌，並架設交通錐、連桿、型鋼式護欄和乙種圍籬；夜間加設哈雷燈及爆閃燈等夜間照明警示，以提醒用路人注意。

台電表示，現已委託電信業者，於用路人行經施工路段前發送細胞簡訊，以提醒用路人小心路段施工，提早改道，施工期間為疏導車流，於各施工封閉路段或重要路口皆委由高雄市政府民防線總隊交通義勇警察大隊左楠中隊協勤交通疏導。

對於鋼板樁土石疑似誤損車輛，台電說明已盡速聯繫民眾，確認車輛損失狀況，若為工程所致，將依規定辦理賠償事宜，因本工程施工區狹窄，後續監造單位加強督導承攬商針對鋼板樁整潔度處理，避免打設或拔除鋼板樁時，有黏附於鋼板樁上的土砂脫落，掉落於施工圍籬外，影響用路人，使類似事件再次發生，強調「本工程依路證期限預定於明年農曆春節前完成，現場皆依預定進度施工」。

