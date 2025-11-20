「800壯士升級」！金門臨時工將招270名 日薪漲為1千元

金門縣政府持續推動公法救助性質的短期臨時工計畫，明年將提供270個按日計酬的臨時工名額協助失業勞工及身障者等就業弱勢族群，由於先前的薪資是每日800元，所以坊間又稱為「800壯士」，經過多次調薪，目前一天工資為1千元。報名作業將於11月21日上午9點到下午5點、11月22日上午9點到至12點，在金城鎮公所3樓受理。

金門縣政府社會處表示，報名資格均須年滿16歲以上未滿65歲，並須設籍（含依親居留）並居住金門連續1年（含）以上。另身障者須經過就業技能檢核初評程序，評分達60分以上，始符合報名資格；未達60分者，將轉銜至縣府「身心障礙者職業重建服務窗口」提供就業服務。

縣府指出，報名作業將於今年11月21日（周五）上午9點至下午5點及11月22日（周六）上午9時至12時，在金城鎮公所3樓受理；另為便利烈嶼地區身心障礙者等具特定身分資格報名之民眾，可於11月20日（周四）上午9時至12時前往烈嶼鄉公所報名。報名表可事先向各鄉鎮公所索取後填妥，或於報名當天現場填寫；報名當天，須本人親自到場，每人以報名1次、勾選1個用人單位為限，請慎選用人單位，報名完成後不得更換，若有重複報名者，喪失抽籤資格。

縣府表示，經審查符合報名資格之人員，可參加今年12月2日（周二）上午9時公開舉行之抽籤作業，地點在金城體育場。又為力求公開透明化，另邀請金門縣議會、縣府政風處、人事處等單位派員監督。抽籤當日可由本人或委託親友報到，未能報到抽籤者，逕由縣府政風或人事人員代為抽籤，當事人不得異議。

縣府表示，有關270個臨時工名額，一般身分抽籤正取名額195名，特定身分抽籤正取名額75名，均依各用人單位分配名額分別抽出；至於備取名額，大約為各用人單位分配名額的三分之一。正取及備取名單，將由縣府於今年12月5日（周五）統一公布於金門日報及縣府網站。

該計畫臨時工進用期間自115年1月2日起至同年12月31日止，每月工作日數以22天為限，採按日計酬不支固定薪，每日津貼為1千元，進用期間臨時工與用人機關間屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法、就業保險法等法令。