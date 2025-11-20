聽新聞
0:00 / 0:00
東港輔英醫院成立屏東首間傷口照護中心 整合科別醫療升級
屏東東港輔英科技大學附設醫院近日啟用屏東首間「傷口照護中心」，輔英醫院表示，病患傷口的成因不同，成立跨科別整合的傷口照護中心，未來可為病患提供更安全、舒適且具一致性的治療過程，協助患者順利康復。
輔英醫院表示，傷口照護中心整合主治醫師與專科護理師專業，並配備完善評估與治療設備，提供多元化傷口照護服務，範圍涵蓋急性外傷、手術後傷口，以及糖尿病足、褥瘡等慢性傷口問題，讓傷口照護領域邁向更全面的整合與升級。
傷口照護中心是屏東縣第一間，是院內重要醫療服務據點，服務對象為需急性傷口換藥、慢性傷口照護民眾。輔英醫院表示，中心能減少跨科別間與醫病溝通成本，未來會持續優化服務流程、提升照護能量，為民眾提供更完善的醫療品質。
輔英科技大學附設醫院的「傷口照護中心」每周一至周五上午9至12點、下午2點至6點，地點在醫院一樓102診間，民眾可洽詢08-8323146轉分機1637。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言