東港輔英醫院成立屏東首間傷口照護中心 整合科別醫療升級

屏東東港輔英科技大學附設醫院近日啟用屏東首間「傷口照護中心」，輔英醫院表示，病患傷口的成因不同，成立跨科別整合的傷口照護中心，未來可為病患提供更安全、舒適且具一致性的治療過程，協助患者順利康復。

輔英醫院表示，傷口照護中心整合主治醫師與專科護理師專業，並配備完善評估與治療設備，提供多元化傷口照護服務，範圍涵蓋急性外傷、手術後傷口，以及糖尿病足、褥瘡等慢性傷口問題，讓傷口照護領域邁向更全面的整合與升級。

傷口照護中心是屏東縣第一間，是院內重要醫療服務據點，服務對象為需急性傷口換藥、慢性傷口照護民眾。輔英醫院表示，中心能減少跨科別間與醫病溝通成本，未來會持續優化服務流程、提升照護能量，為民眾提供更完善的醫療品質。