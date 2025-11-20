高雄首創「主動式語音號誌」 視障者免按鈕就能聽音過街

為提升無障礙交通環境和視障者行走安全，高雄市交通局近日在高師大周邊4處路口建置「視覺功能障礙語音號誌」，該語音號誌採全國首創無線「主動發報式」設計，不需靠觸動按鈕即啟用，且日間、夜間會調整音量，還以「蟋蟀聲」作為行人專用時相提示音，更能有效提醒視障者通行方向，提升過街安全與便利。

高雄市交通局說明，本次建置包括和平/五福、和平/同慶、和平/高師大校門口及和平/林德路口，採首創全廊道以「主動發報式」設計，不同於傳統行人需觸動按鈕才會啟動聲響，該系統於行人可通行時間自動發出提示音，讓視障者不需觸動設備即獲得通行方向指引；且系統能設定時段音量，於日間吵雜時提高提示聲響，夜間則自動降低音量，兼顧行人安全與周邊住戶生活品質。

本次建置採用「無線行人號誌傳輸模組」技術，有效避免傳統施工開挖道路及增設桿件問題。值得一提的是，本次完成的和平/同慶及和平/林德路口，更成為全市首次使用「蟋蟀聲」作為行人專用時相提示音的示範路口，有別於布榖聲(代表南北向)、鳥叫聲(代表東西向)，此提示音設計能有效提醒視障者通行方向，提升過街安全與便利。