快訊

男子每周砸1.2萬買垃圾食物 靠運動與一招「甜食替代法」暴瘦92公斤

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄首創「主動式語音號誌」 視障者免按鈕就能聽音過街

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市交通局在高師大周邊4處路口完成建置「視覺功能障礙語音號誌」，該語音號誌採全國首創無線「主動發報式」設計，不需靠觸動按鈕啟用。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局在高師大周邊4處路口完成建置「視覺功能障礙語音號誌」，該語音號誌採全國首創無線「主動發報式」設計，不需靠觸動按鈕啟用。圖／高雄市交通局提供

為提升無障礙交通環境和視障者行走安全，高雄市交通局近日在高師大周邊4處路口建置「視覺功能障礙語音號誌」，該語音號誌採全國首創無線「主動發報式」設計，不需靠觸動按鈕即啟用，且日間、夜間會調整音量，還以「蟋蟀聲」作為行人專用時相提示音，更能有效提醒視障者通行方向，提升過街安全與便利。

高雄市交通局說明，本次建置包括和平/五福、和平/同慶、和平/高師大校門口及和平/林德路口，採首創全廊道以「主動發報式」設計，不同於傳統行人需觸動按鈕才會啟動聲響，該系統於行人可通行時間自動發出提示音，讓視障者不需觸動設備即獲得通行方向指引；且系統能設定時段音量，於日間吵雜時提高提示聲響，夜間則自動降低音量，兼顧行人安全與周邊住戶生活品質。

本次建置採用「無線行人號誌傳輸模組」技術，有效避免傳統施工開挖道路及增設桿件問題。值得一提的是，本次完成的和平/同慶及和平/林德路口，更成為全市首次使用「蟋蟀聲」作為行人專用時相提示音的示範路口，有別於布榖聲(代表南北向)、鳥叫聲(代表東西向)，此提示音設計能有效提醒視障者通行方向，提升過街安全與便利。

交通局指出，此次設置廊道鄰近捷運場站、文化中心、五福國中、高雄師範大學等，市交通局邀集本市視障團體、市府身心障礙者權益保障推動小組委員等相關單位，訂定優先設置地點篩選原則，並經與地方充分研議而設置，未來亦將持續蒐集各界意見，滾動檢討建置地點，逐步擴大視覺功能障礙語音號誌設置範圍。

高雄市交通局在高師大周邊4處路口完成建置「視覺功能障礙語音號誌」，該語音號誌採全國首創無線「主動發報式」設計，不需靠觸動按鈕啟用。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局在高師大周邊4處路口完成建置「視覺功能障礙語音號誌」，該語音號誌採全國首創無線「主動發報式」設計，不需靠觸動按鈕啟用。圖／高雄市交通局提供

視障者 行人 語音
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／黃捷高雄地標大跳「THIS IS FOR」 為TWICE子瑜熱力應援

影／同一犯罪集團 高雄月世界淪為台南「垃圾場」又增一處

影／高雄男女機車騎士無號誌路口擦撞 不僅肇責大還被上銬理由曝

高雄月世界周邊冒垃圾山 清完1座昨又多1座...1嫌已收押

相關新聞

東港輔英醫院成立屏東首間傷口照護中心 整合科別醫療升級

屏東東港輔英科技大學附設醫院近日啟用屏東首間「傷口照護中心」，輔英醫院表示，病患傷口的成因不同，成立跨科別整合的傷口照護...

高雄首創「主動式語音號誌」 視障者免按鈕就能聽音過街

為提升無障礙交通環境和視障者行走安全，高雄市交通局近日在高師大周邊4處路口建置「視覺功能障礙語音號誌」，該語音號誌採全國...

影／黃捷高雄地標大跳「THIS IS FOR」 為TWICE子瑜熱力應援

南韓女子團體TWICE首度來台灣開唱，本周六日在高雄世運舉辦「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR ...

高雄楠梓典寶溪分段整治 最快2年內完成

凱米颱風雨量造成高雄楠梓典寶溪多處溢堤，水利局擬定典寶溪流域非對稱治理改善方案，不過市議員黃文志發現，典寶溪部分河段維護...

假日施工震不停 高雄楠梓居民怒吼

因應台積電進駐楠梓產業園區，高雄市政府規畫楠梓水資源中心，基地正在打樁，因工地距離後勁聚落僅200公尺，劇烈震動讓周邊居...

高雄楠梓典寶溪護岸雜草叢生、堆積枯枝 議員：防洪效果恐打折

北高雄典寶溪近年暴漲溢堤，市府去年斥資10億元增設改善滯洪池並加強清淤，但市議員黃文志指出，典寶溪維護權責屬水利署，平時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。