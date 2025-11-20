影／黃捷高雄地標大跳「THIS IS FOR」 為TWICE子瑜熱力應援

南韓女子團體TWICE首度來台灣開唱，本周六日在高雄世運舉辦「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」演唱會，民進黨立委黃捷之前已響應高雄市長陳其邁一起用「藍色變髮」應援，昨天接續在點燈應援地標、流行音樂中心前大跳這次巡迴演唱會主打歌「THIS IS FOR」，熱力應援。

黃捷在社群發出一支熱舞應援的短影音，她表示，「為了迎接子瑜回家，我特別找阿咪老師教我跳這次世巡主打歌『THIS IS FOR』，還買了藍色上衣」，她笑說雖然動作不是很跟得上，但依然全力以赴，為TWICE強力應援是一定要的。