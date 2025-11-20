快訊

影／黃捷高雄地標大跳「THIS IS FOR」 為TWICE子瑜熱力應援

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委黃捷在高雄流行音樂中心前大跳「THIS IS FOR」，為TWICE台灣成員子瑜熱力應援。圖／黃捷辦公室提供
民進黨立委黃捷在高雄流行音樂中心前大跳「THIS IS FOR」，為TWICE台灣成員子瑜熱力應援。圖／黃捷辦公室提供

南韓女子團體TWICE首度來台灣開唱，本周六日在高雄世運舉辦「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」演唱會，民進黨立委黃捷之前已響應高雄市長陳其邁一起用「藍色變髮」應援，昨天接續在點燈應援地標、流行音樂中心前大跳這次巡迴演唱會主打歌「THIS IS FOR」，熱力應援。

黃捷在社群發出一支熱舞應援的短影音，她表示，「為了迎接子瑜回家，我特別找阿咪老師教我跳這次世巡主打歌『THIS IS FOR』，還買了藍色上衣」，她笑說雖然動作不是很跟得上，但依然全力以赴，為TWICE強力應援是一定要的。

影音上傳後，短短幾小時內，就吸來超過50萬次觀看數、湧入近千則留言。黃捷的熱舞也為城市提前點燃氣氛，也讓TWICE的粉絲「ONCE」直呼，「高雄準備好了！」

民進黨立委黃捷在高雄流行音樂中心前大跳「THIS IS FOR」，為TWICE台灣成員子瑜熱力應援。圖／黃捷辦公室提供
民進黨立委黃捷在高雄流行音樂中心前大跳「THIS IS FOR」，為TWICE台灣成員子瑜熱力應援。圖／黃捷辦公室提供
民進黨立委黃捷為TWICE台灣成員子瑜熱力應援。圖／黃捷辦公室提供
民進黨立委黃捷為TWICE台灣成員子瑜熱力應援。圖／黃捷辦公室提供

黃捷 演唱會 TWICE
