高雄楠梓典寶溪分段整治 最快2年內完成

凱米颱風雨量造成高雄楠梓典寶溪多處溢堤，水利局擬定典寶溪流域非對稱治理改善方案，不過市議員黃文志發現，典寶溪部分河段維護狀況不佳、河床雜草叢生，要求市府盡速接管認養典寶溪；水利局則稱該溪目前仍在整治中，未來轉交市府後，會向中央爭取綠美化經費。

典寶溪護岸由水利署第六河川分署維護管理，高雄市水利局在汛期前協助清淤、清除枯木枝。

不過，黃文志發現，典寶溪河域在寶溪南北街段的維護長期不佳，不僅河床邊坡長年雜草叢生、泥土淤積嚴重，且兩側欄杆間隙過大，民眾靠近易有危險，今年在汛期未結束前，有民眾甚至目擊創新路橋墩下堆積大量漂流枯枝。

水利署第六河川分署解釋，今年4月至6月已完成典寶溪排水疏濬，創新路、聖興橋橋墩下方堆積大量枯枝將請高市府道工處協助清除，沿岸欄杆空隙也會由工務局協助改善。

目前典寶溪經整治後，已移交至中崎橋下游，中崎橋上游至聖東橋尚有2處未整治完成，水利署預定明年施作，最快2年內完成，屆時即可全數移交高雄市水利局管理。

黃文志建議，寶溪北街至立仁街26巷旁皆為民宅，人口不斷增加，市府應先向中央比照後勁溪，爭取綠美化工程經費，以日本東京知名賞櫻景點「目黑川」為範本，打造「台版目黑川」。

水利局長蔡長展表示，水利署在典寶溪持續分段整治，完工後即轉交市府維管，此段目前仍有整治工程，未來轉交市府後，會向中央爭取綠美化經費。