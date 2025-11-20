假日施工震不停 高雄楠梓居民怒吼

因應台積電進駐楠梓產業園區，高雄市政府規畫楠梓水資源中心，基地正在打樁，因工地距離後勁聚落僅200公尺，劇烈震動讓周邊居民「躺在床上像地震」，且假日仍在施工，噪音干擾嚴重，影響地方生活甚劇。經發局接獲反映，將要求包商改善，若不當施工將請環保局開罰。

楠梓水資源中心規畫每日處理7萬公噸汙水，預定2028年底完工，將與另座年底完工的橋頭再生水廠共同提供楠梓產業園區再生水需求，配合其建程逐年增量，以達到台積電3座晶圓廠用水需求。

不過，楠梓水資源中心今年7月10日開工擾民爭議不斷，8月初拆除廠區2座巨大儲槽時，因鋼牙機與挖土機施工造成巨大聲響，引起居民不滿，本月進行地盤改良作業和擠壓砂樁工法造成的震動與噪音，又被周邊居民以為是地震，在房內數次被嚇醒，有時又遇假日施工，打擾休息。

附近金田里長邱世宗直言，學專路各巷弄里民已對長期噪音很反感，甚至有人登半屏山觀賞風景，還聽到山下巨大敲擊聲，驚嚇不已，雖目前已在工程圍籬上加裝隔音布，但震動頻率和不時巨響仍嚴重影響居民，盼盡早完成地下工程。

經發局年初在地方舉辦說明會時，秀昌、仁昌及瑞屏等里長就曾表達反對立場，里民質疑市府選址缺乏考量，也有居民認為現址距離民宅太近，運轉噪音恐影響生活。

經發局表示，近期因施工造成短期震動與噪音，已要求施工廠商加裝彈簧組、吸音減振墊片、周邊設置隔音帆布等，其中影響較大的砂樁打設作業已於本月15日提前完成，干擾明顯減輕，市府將加強督導承包廠商遵循施工規範，若再有噪音或不當施工，將依契約通報環保局裁罰。

經發局說，考量地方意見，汙水處理設施已南移，設施與後勁社區保持210公尺以上距離，工期務求降低對周邊影響，將施工干擾降至最低，讓社區居民安心。