高雄楠梓典寶溪護岸雜草叢生、堆積枯枝 議員：防洪效果恐打折

北高雄典寶溪近年暴漲溢堤，市府去年斥資10億元增設改善滯洪池並加強清淤，但市議員黃文志指出，典寶溪維護權責屬水利署，平時河域維護不佳，河床邊坡雜草叢生、淤積嚴重，兩側欄杆間隙過大，導致多處河段堆積大量上流枯枝，要求市府儘速接管、認養典寶溪，並加強編列綠美化經費，打造「台版目黑川」。

去年凱米颱風雨量造成典寶溪多處溢堤，水利局擬定典寶溪流域非對稱治理改善方案，包括施作芋寮滯洪池三、四期、闢建角宿滯洪池、擴容劉厝和白米滯洪池，加高大遼排水及典寶溪防洪牆等，總經費10.8億元，已陸續完工；今年也加強清疏，自梓官區典寶橋至福安橋段總長2公里已完成清淤約1萬7千立方公尺，確保區域排水順暢。

目前典寶溪護岸由水利署第六河川分署維護管理，高市府水利局在汛期前協助清淤、清除枯木枝。市議員黃文志表示，典寶溪河域在寶溪南北街段的維護長期不佳，不僅河床邊坡長年雜草叢生、泥土淤積嚴重，且兩側欄杆間隙過大，民眾靠近易有危險，今年在汛期未結束前，有民眾甚至目擊創新路橋墩下堆積大量漂流枯枝。

黃文志表示，市府應該在典寶溪上游設置攔汙閘門或沉沙池，防治枯木在梅雨季時沖刷至下游，且過去牛食坑溪上游夾帶枯枝，導致排水箱涵堵塞溢堤使周邊淹水，水利局已施作支線匯流口改善工程，完工後，未來大量枯枝不再堆積在箱涵，反而增加典寶溪枯木量，要求水利局應將寶溪北街至立仁街26巷納為認養，編列清淤和植生維護預算。

黃文志指出，寶溪北街至立仁街26巷旁皆為民宅，人口不斷增加，市府應先向中央比照後勁溪，爭取綠美化工程經費，以日本東京知名賞櫻景點「目黑川」為範本，打造「台版目黑川」。水利局長蔡長展表示，水利署目前在典寶溪持續分段整治，整治完即會轉交市府維管，此段仍有整治工程，未來轉交市府後，會向中央爭取綠美化經費。