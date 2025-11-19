快訊

畢業生參加獸醫國考 竟在考場用手機上網找答案...須向公庫支付6萬

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

強化金門心血管照護2大企業捐設備 離島醫療再升級

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司今捐贈一台「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給金門醫院，協會理事長謝長佑（右）與頌恩集團董事長張峻邦（左）共同致贈，金門醫院院長徐德福（中）代表受贈。記者蔡家蓁／攝影
國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司今捐贈一台「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給金門醫院，協會理事長謝長佑（右）與頌恩集團董事長張峻邦（左）共同致贈，金門醫院院長徐德福（中）代表受贈。記者蔡家蓁／攝影

國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司（頌恩集團）今天捐贈一台「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給金門醫院，協會理事長謝長佑與頌恩集團董事長張峻邦共同致贈，金門醫院院長徐德福代表受贈，盼強化離島心血管醫療資源，提升金門居民的心血管健康照護品質。

該捐贈儀式今天下午在金門醫院的藝文大廳舉行，包括國際生命線台灣總會常務監事許雪芳、公關長劉麗萍、趙銘國際綠能室內裝修有限公司執行總監吳威霖、國際產業永續共好協會理事陳誼康及一瓢影像整合行銷有限公司鄭勝夫等人，共同見證金門醫療資源提升的重要時刻。

徐德福表示，金門醫院是離島唯一的醫療中心，負有守護全縣健康的重要責任。此次引進的 EECP 為非侵入性機械輔助循環設備，可提升冠狀動脈血流、改善心肌灌流，對冠心病與心衰竭患者是介於手術與心導管之外的重要治療選項。這項設備的到來，對金門醫療團隊是一大助力，也將造福更多病患。

許雪芳也代表與會人士致意，她指出，將先進醫療設備導入離島，不只是提升硬體，更象徵對金門民眾的重視，「這台EECP守護的，可能是我們的家人與朋友。」她期盼更多企業響應，持續推動「離島醫療零距離」，讓金門民眾享有與本島同等的健康保障。

國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司今天捐贈一台「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給金門醫院，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司今天捐贈一台「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給金門醫院，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司（頌恩集團）今天下午捐贈一台「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給金門醫院。記者蔡家蓁／攝影
國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司（頌恩集團）今天下午捐贈一台「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給金門醫院。記者蔡家蓁／攝影
國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司今天捐贈一台「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給金門醫院，與會貴賓交換禮物並合影。記者蔡家蓁／攝影
國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司今天捐贈一台「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給金門醫院，與會貴賓交換禮物並合影。記者蔡家蓁／攝影
國際生命線台灣總會常務監事許雪芳指出，將先進醫療設備導入離島，不只是提升硬體，更象徵對金門民眾的重視。記者蔡家蓁／攝影
國際生命線台灣總會常務監事許雪芳指出，將先進醫療設備導入離島，不只是提升硬體，更象徵對金門民眾的重視。記者蔡家蓁／攝影
金門醫院院長徐德福表示，金門醫院是離島唯一的醫療中心，負有守護全縣健康的重要責任。記者蔡家蓁／攝影
金門醫院院長徐德福表示，金門醫院是離島唯一的醫療中心，負有守護全縣健康的重要責任。記者蔡家蓁／攝影

金門
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美批准對烏克蘭軍售 協助升級與維護愛國者系統

金門線上博餅衝出44萬人次熱度！1303張愛心發票助弱勢

遭林楚茵質疑拚「中共代理人」 陳玉珍反嗆：一味用意識形態看事情

冷戰讓金門女性走出家門 邊境之光刻劃三代人韌性

相關新聞

顧台積電犧牲民生？楠梓水資源中心動工挖地 居民怒：震動如地震

因應台積電進駐楠梓產業園區所需再生水和汙水處理需求，高市府規畫建置楠梓水資源中心，預定2028年完工，但選址在年初爆發爭...

高雄楠梓典寶溪護岸雜草叢生、堆積枯枝 議員：防洪效果恐打折

北高雄典寶溪近年暴漲溢堤，市府去年斥資10億元增設改善滯洪池並加強清淤，但市議員黃文志指出，典寶溪維護權責屬水利署，平時...

強化金門心血管照護2大企業捐設備 離島醫療再升級

國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司（頌恩集團）今天捐贈一台「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給金門醫院，協會理...

屏東鹽琉線大福航運忽停航 縣府將收回2泊席位另覓他業者

負責屏東鹽埔漁港往返小琉球鹽琉航線的大福航運，上周無預警宣布18日暫停航運，屏東縣政府表示將收回其2泊席位，並建議航港局...

盼帶動人潮！西市場空攤達三成五 屏東縣府擬推攤商日租

屏東西市場去年風光開幕後，人流卻持續下滑，且傳統市場、文創交錯被指定位不明，議員昨質疑市場將委外營運，引發攤商憂心。縣府...

屏東萬丹本土登革熱群聚疫情 周邊637戶室內強制孳清

屏東縣萬丹鄉近日出現本土登革熱群聚疫情，衛生福利部疾病管制署副署長林明誠18日南下視察，檢視萬丹鄉元泰街周邊區域，衛生局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。