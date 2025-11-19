強化金門心血管照護2大企業捐設備 離島醫療再升級
國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司（頌恩集團）今天捐贈一台「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給金門醫院，協會理事長謝長佑與頌恩集團董事長張峻邦共同致贈，金門醫院院長徐德福代表受贈，盼強化離島心血管醫療資源，提升金門居民的心血管健康照護品質。
該捐贈儀式今天下午在金門醫院的藝文大廳舉行，包括國際生命線台灣總會常務監事許雪芳、公關長劉麗萍、趙銘國際綠能室內裝修有限公司執行總監吳威霖、國際產業永續共好協會理事陳誼康及一瓢影像整合行銷有限公司鄭勝夫等人，共同見證金門醫療資源提升的重要時刻。
徐德福表示，金門醫院是離島唯一的醫療中心，負有守護全縣健康的重要責任。此次引進的 EECP 為非侵入性機械輔助循環設備，可提升冠狀動脈血流、改善心肌灌流，對冠心病與心衰竭患者是介於手術與心導管之外的重要治療選項。這項設備的到來，對金門醫療團隊是一大助力，也將造福更多病患。
許雪芳也代表與會人士致意，她指出，將先進醫療設備導入離島，不只是提升硬體，更象徵對金門民眾的重視，「這台EECP守護的，可能是我們的家人與朋友。」她期盼更多企業響應，持續推動「離島醫療零距離」，讓金門民眾享有與本島同等的健康保障。
