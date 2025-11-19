TWICE高雄開唱 世運大道上午8時至晚上12時全段封閉管制

韓國女團TWICE將於22、23日在高雄國家體育場開唱。市府交通局今天表示，世運大道22、23日上午8時至晚上12時全段封閉管制，周邊道路並將加強違規停車拖吊取締。

交通局今天透過新聞稿說明，為維護參加民眾步行安全，世運大道22、23日上午8時至晚上12時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放。

交通局並預測，左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

此外，演唱會當天有免費接駁專車，下午2時30分至6時30分提供高鐵左營站、台鐵新左營站到演唱會場的進場接駁車服務，晚上9時30分至11時30分提供演唱會場到高鐵左營站、台鐵新左營站散場接駁車服務。

至於演唱會的機車臨時停放區則規劃於世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為22日、23日上午8時至晚上11時，騎車前往的歌迷可多利用。

交通局強調，高雄國家體育場周邊道路禁止臨停接送，將加強違規停車拖吊取締，如有接送需求，可多利用周邊捷運站如生態園區站、都會公園站接送。另會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，勿開車前往。

為服務外地歌迷，高鐵將於22日加開晚上10時20分北上1698車次及晚上10時35分北上1296車次列車；23日則加開晚上10時20分北上1698車次、晚上10時35分北上1296車次及晚上10時45分北上1280車次列車。

而台鐵也會加開北上列車，詳細資訊可至台鐵官網及高鐵官網查詢。交通局並建議歌迷盡量搭乘公共運輸或步行前往。散場部分，高雄捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，維持散場動線順暢。