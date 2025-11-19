顧台積電犧牲民生？楠梓水資源中心動工挖地 居民怒：震動如地震

因應台積電進駐楠梓產業園區所需再生水和汙水處理需求，高市府規畫建置楠梓水資源中心，預定2028年完工，但選址在年初爆發爭議，市府執意開工，目前已至開挖打樁階段，因工地距離後勁聚落僅200公尺，劇烈震動讓當地怒批「躺在床上像地震」，且周末仍在施工，噪音干擾嚴重，甚有山友登半屏山聽到巨大敲擊聲，影響地方甚劇。

占地7公頃的高煉廠汙水處理場舊址轉規畫作楠梓水資源中心（楠梓汙水處理廠），每日最高處理量7萬公噸，預定2028年底完工，將與另座年底完工的橋頭再生水廠共同提供楠梓產業園區再生水需求，配合其建程逐年增量，預計明年先供水3.5萬噸、2028年5.5萬噸、2030年11萬噸，供量將大於台積電3座廠6.5萬噸再生水需求。

台積電因半導體製程需有清洗、蝕刻、薄膜沉積等環節，需大量且高純度純水，高雄規畫興建楠梓水資源中心，今年7月10日開工，8月初以電焊切割拆除廠區2座巨大儲槽時，因鋼牙機與挖土機施工造成巨大聲響，曾引發當地不滿。本月進行地盤改良作業和擠壓砂樁工法所造成震動與噪音，當地居民批「躺在床上像是感受地震」，數次被嚇醒。

目前工程進度達24%，居民直指平日白天影響不大，但假日加緊施工，打擾正常休息。金田里長邱世宗表示，機具壓制泥土時發生劇響，學專路各巷弄里民已對長期噪音很反感，甚至有人登半屏山觀賞風景，還聽到山下巨大敲擊聲，驚嚇不已，雖目前已在工程圍籬上加裝隔音布，但震動頻率和不時巨響仍影響地方劇烈，盼儘早完成地下工程。

經發局年初在地方舉辦說明會時，秀昌、仁昌及瑞屏等里長就曾表達反對立場，表示高煉廠汙水處理場過去數度產生異味和偷排汙水等劣跡，如今又在現址再蓋水資源中心，若台積電工業廢水趁雨天偷排至後勁溪，劇毒水會造成生態浩劫，質疑市府選址缺乏考量，當時也已有居民認為現址距離民宅太近，運轉噪音恐影響生活。

經發局表示，近期因施工造成短期震動與噪音，已要求施工廠商加裝彈簧組、吸音減振墊片、周邊設置隔音帆布等，其中影響較大的砂樁打設作業已於本月15日提前完成，干擾明顯減輕，且砂樁打設工程皆依規定於平日進行、周末停止施工，市府將加強督導承包廠商遵循施工規範，若再有噪音或不當施工，將依契約通報環保局裁罰。