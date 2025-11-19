5萬馬祖人移居桃園半世紀 遷徙小物八德龍山寺展出

自民國50年代起，隨著工作就業、地緣交通與親友介紹，逾5萬馬祖人遷居至桃園，也將馬祖的語言、美食與民俗文化深植當地。「旅台馬祖人—遷徙物件故事工作坊」日前在桃園八德龍山寺舉行，許多旅台馬祖鄉親帶著保存數十年的小物現身分享，讓跨越半世紀的遷徙歷程與家族記憶再次鮮活，預計未來會在民俗文物館展覽。

此次活動透過「物件」作為敘事開端，從相機管制時代的老照片、遷台隨身衣物到馬祖生活器具，物件承載旅台鄉親離鄉時的堅忍精神，召喚旅台族群的集體記憶，也呈現馬祖文化如何在桃園落地生根。來自南竿復興村的劉建國，帶來 民國 67 年遷台時所穿的毛衣。那是他從馬祖跨海來台的唯一禦寒衣物，也陪著他度過人生最不安、最努力的第一段歲月。他說「穿著它，就像把家一起帶來了。」

同樣來自老一代移民的曹常璧，帶來 50 年代家中使用的瓷盤、當年的台馬出入境許可證，以及求學時護身的香火袋，看似樸素的小物，卻串起一家人離鄉後的堅持與延續，是家族走過戰地管制、重新安身立命的重要象徵。

來自白沙的劉宜俤展示一個不起眼的「箸籠」，這是用來放筷子的竹製器物。她說，吃飯的器具就是家的形狀，箸籠陪著家人一起在桃園打拚，象徵馬祖味道在異地生根的過程。

年輕的第三代鄭瑋萱從父親抽屜找到阿公的蛙人獎牌與泛黃報紙，才首次理解長輩曾冒著生命執行任務的故事。她說，「我對馬祖的理解其實很薄。」，從 110年起，她開始透過故事會、廟宇實境解謎、田野調查重新認識馬祖，也帶著更多同世代走進家族的原鄉記憶。

八德龍山寺主委曹建鑫表示，此次活動拉近桃園與馬祖本島的距離，也讓八德龍山寺成為推廣馬祖文化的重要據點，「希望在桃園的馬祖人能更緊密，也讓更多在地居民看見馬祖文化的價值。」