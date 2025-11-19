快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

5萬馬祖人移居桃園半世紀 遷徙小物八德龍山寺展出

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
來自白沙的劉宜俤分享馬祖傳統「箸籠」器具，他說，箸籠陪著家人一起在桃園打拚，象徵馬祖味道在異地生根的過程。圖／連江縣政府文化處
來自白沙的劉宜俤分享馬祖傳統「箸籠」器具，他說，箸籠陪著家人一起在桃園打拚，象徵馬祖味道在異地生根的過程。圖／連江縣政府文化處

自民國50年代起，隨著工作就業、地緣交通與親友介紹，逾5萬馬祖人遷居至桃園，也將馬祖的語言、美食與民俗文化深植當地。「旅台馬祖人—遷徙物件故事工作坊」日前在桃園八德龍山寺舉行，許多旅台馬祖鄉親帶著保存數十年的小物現身分享，讓跨越半世紀的遷徙歷程與家族記憶再次鮮活，預計未來會在民俗文物館展覽。

此次活動透過「物件」作為敘事開端，從相機管制時代的老照片、遷台隨身衣物到馬祖生活器具，物件承載旅台鄉親離鄉時的堅忍精神，召喚旅台族群的集體記憶，也呈現馬祖文化如何在桃園落地生根。來自南竿復興村的劉建國，帶來 民國 67 年遷台時所穿的毛衣。那是他從馬祖跨海來台的唯一禦寒衣物，也陪著他度過人生最不安、最努力的第一段歲月。他說「穿著它，就像把家一起帶來了。」

同樣來自老一代移民的曹常璧，帶來 50 年代家中使用的瓷盤、當年的台馬出入境許可證，以及求學時護身的香火袋，看似樸素的小物，卻串起一家人離鄉後的堅持與延續，是家族走過戰地管制、重新安身立命的重要象徵。

來自白沙的劉宜俤展示一個不起眼的「箸籠」，這是用來放筷子的竹製器物。她說，吃飯的器具就是家的形狀，箸籠陪著家人一起在桃園打拚，象徵馬祖味道在異地生根的過程。

年輕的第三代鄭瑋萱從父親抽屜找到阿公的蛙人獎牌與泛黃報紙，才首次理解長輩曾冒著生命執行任務的故事。她說，「我對馬祖的理解其實很薄。」，從 110年起，她開始透過故事會、廟宇實境解謎、田野調查重新認識馬祖，也帶著更多同世代走進家族的原鄉記憶。

八德龍山寺主委曹建鑫表示，此次活動拉近桃園與馬祖本島的距離，也讓八德龍山寺成為推廣馬祖文化的重要據點，「希望在桃園的馬祖人能更緊密，也讓更多在地居民看見馬祖文化的價值。」

成大歷史系教授謝仕淵則指出，工作坊延伸自馬祖民俗文物館「誰是馬祖人」策展計畫，團隊從八德市場的選物、飲食到生活方式，觀察馬祖文化如何在桃園重新生根，透過物件讓參與者聚焦自身與家鄉之間的情感與身分認同；帶領不同世代的人，改變說故事的方法，引領民眾認識馬祖文化。

分享者曹以滿與家族遷台時挑行李的「扁擔」合影。圖／連江縣政府文化處提供
分享者曹以滿與家族遷台時挑行李的「扁擔」合影。圖／連江縣政府文化處提供
「旅台馬祖人—遷徙物件故事工作坊」即日起在桃園八德龍山寺舉行，許多旅台馬祖鄉親帶著保存數十年的小物現身分享，讓跨越半世紀的遷徙歷程與家族記憶再次鮮活。圖／連江縣政府文化處提供
「旅台馬祖人—遷徙物件故事工作坊」即日起在桃園八德龍山寺舉行，許多旅台馬祖鄉親帶著保存數十年的小物現身分享，讓跨越半世紀的遷徙歷程與家族記憶再次鮮活。圖／連江縣政府文化處提供

馬祖 桃園
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

年末賺外快 桃園跨年晚會兼職「1晚4500元」？觀旅局：小心有詐

普發現金威力大！桃園「百倍奉還」上線一周 登錄金額近億元

王世堅：何志偉是個善良的孩子 桃園就讓他上吧

老婆交代17日要回家！船停航險困大陸 馬祖男砸7倍錢飛桃園返家

相關新聞

顧台積電犧牲民生？楠梓水資源中心動工挖地 居民怒：震動如地震

因應台積電進駐楠梓產業園區所需再生水和汙水處理需求，高市府規畫建置楠梓水資源中心，預定2028年完工，但選址在年初爆發爭...

強化金門心血管照護2大企業捐設備 離島醫療再升級

國際產業永續共好協會與頌主恩實業有限公司（頌恩集團）今天捐贈一台「移動式體外反搏治療系統（EECP）」給金門醫院，協會理...

屏東鹽琉線大福航運忽停航 縣府將收回2泊席位另覓他業者

負責屏東鹽埔漁港往返小琉球鹽琉航線的大福航運，上周無預警宣布18日暫停航運，屏東縣政府表示將收回其2泊席位，並建議航港局...

盼帶動人潮！西市場空攤達三成五 屏東縣府擬推攤商日租

屏東西市場去年風光開幕後，人流卻持續下滑，且傳統市場、文創交錯被指定位不明，議員昨質疑市場將委外營運，引發攤商憂心。縣府...

屏東萬丹本土登革熱群聚疫情 周邊637戶室內強制孳清

屏東縣萬丹鄉近日出現本土登革熱群聚疫情，衛生福利部疾病管制署副署長林明誠18日南下視察，檢視萬丹鄉元泰街周邊區域，衛生局...

老婆交代17日要回家！船停航險困大陸 馬祖男砸7倍錢飛桃園返家

因東北季風影響，兩馬小三通17日起停航，有馬祖民眾因老婆要求17日得回家，他17日上午搭中國福州往桃園班機，再轉往松山機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。